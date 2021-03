Montagut, autor de "Reset": Hay muchos informadores y pocos periodistas

Barcelona, 13 mar (EFE).- ¿Faltan contenidos de valor en los medios de comunicación?... El periodista Albert Montagut, que acaba de publicar su nuevo libro "Reset. Cómo concluir la revolución digital del periodismo", asegura convencido ante la pregunta: “Sí, claro, porque hay muchos informadores y pocos periodistas".

"Reset" (Galaxia Gutenberg) recoge la visión de directores de publicaciones globales, periodistas con diversos grados de responsabilidad en sus medios y de algunos de los mejores analistas digitales, que exponen los principales retos y posibles soluciones para un periodismo útil y a la vez rentable.

El libro, que recoge aspectos de la tesis de doctorado del autor en la UAB, parte de la premisa de que tras casi dos décadas convulsas en los medios por el impacto de internet, con errores históricos como ofrecer las noticias gratis, ya es hora de concluir este ciclo y hacer un "reset"; un reinicio o reseteo para empezar de nuevo.

Empezar de nuevo no supone hacerlo de cero, sino "a partir de la sabiduría que nos llega del pasado" -asegura el autor en una entrevista a Efe- y, en este sentido, recomienda a los jóvenes periodistas que no existe ninguna incompatibilidad entre ser digital y los fundamentos del periodismo tradicional.

En este ensayo aparecen reflejadas opiniones de responsables de medios como Clarín, The New York Times, Agencia EFE, The Jerusalem Post, El Tiempo de Bogotá, The Guardian, El Comercio de Lima, El País, La Vanguardia, El Periódico, Crónica Global, el Diario.es y VilaWeb, entre otros.

Montagut, con una amplia trayectoria como reportero, redactor jefe y director en medios como El País, El Mundo de Catalunya, El Periódico y ADN, subraya que lo importante en el periodismo sigue siendo el contenido, y no la plataforma desde donde se transmite.

Y también lanza un mensaje a los periodistas más veteranos: "Creo que la digitalización puede mejorar el periodismo tradicional. Es más laborioso, sí, pero puedes entregar mejores historias y que las lean muchísimas más personas. Sin contar además con la inmediatez".

A la luz de los testimonios recogidos en Reset, Montagut considera que, para culminar el cambio digital en los medios, "lo que necesitan los periodistas es liderazgo, una conjunción perfecta entre el editor, el director y el responsable financiero".

"Si ellos van unidos y enfocados en el crecimiento digital, la redacción se motivará sola", sostiene este periodista, quien con las perspectiva de hoy ve como "un absoluto error" que durante años los medios hayan contado con dos redacciones separadas -la de papel y la digital- porque al final "todos han tenido que ir hacia la fusión".

"Los seniors deben mejorar su digitalización y los juniors simplemente salir más a la calle. Las redacciones están llenas de informadores con horarios fijos... El periodismo es una cuestión de ritmos, de empuje, de ambiente de ilusión. Y todo eso puede que no se aprenda en la universidad, se aprende en la calle", añade.

"Y es verdad, hay muchos informadores y pocos periodistas", asegura Montagut, quien cree que los periodistas más jóvenes tienen que saber que el periodismo "es un oficio, una forma de vida, no un trabajo sencillo y rutinario que se hace desde una mesa con pantallas".

Porque -subraya- "informar es una cosa y hacer periodismo otra. El informador transmite unos datos, el periodista los mejora, los aumenta, los analiza y los explica de forma atractiva".

Admirador desde sus tiempos de corresponsal de El País en Washington de la mejor tradición del periodismo norteamericano, lo ilustra con un ejemplo: "Cuando enterraron a Kennedy miles de periodistas cubrieron los actos, pero sólo uno fue a Arlington a entrevistar al mozo que hizo la zanja donde enterrarían al presidente. Ahí está la diferencia".

Y añade otro problema: el "azote" al periodismo de la COVID-19, que pese a suponer una "digitalización forzosa" ha dejado las redacciones vacías y reducido el periodismo de calle.

"Los redactores regresarán, pero serán muchos menos y más digitales. Las redacciones tendrán salas de conferencia, cafeterías muy distintas a las que había hasta ahora y muchos asuntos se despacharán en coffee bars...”, cree el autor de Reset.

"Aquellas escenas en redacciones llenas de mesas que sólo se ocupaban unas horas al día creo que no regresarán. Será labor de los cuadros de las redacciones y de sus directores mantener el reporterismo. Con precauciones, cada vez se podrá salir más a la calle para hacer información", concluye.