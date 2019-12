Muere la cantante de Roxette, Marie Fredriksson, a los 61 años

"Tenemos que anunciar con gran tristeza que una de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson ha fallecido en la mañana del 9 de diciembre", ha informado en un comunicado este martes su representante, Marie Dimberg.

Frediksson (Osjjo, 1958) fue diagnosticada de un tumor cerebral en 2002 que llevaba tratando desde entonces y que finalmente le ha causado la muerte a los 61 años. Fue reconocida mundialmente por ser la vocalista y compositora del grupo sueco Roxette junto a Per Gessle. Este dúo es considerado la formación más importante y exitosa del país nórdico junto a ABBA.

Si bien el grupo se fundó años después que este, en 1986, la fama internacional llegó en 1989 cuando la canción The Look los elevó al número uno de las principales listas musicales y más tarde por su participación en Pretty Woman con la canción It Must Have Been Love. Además, escribieron temas para películas como la de Super Mario Bros -con Almost Unreal- o Spun -con Stupid-.

Roxette vendió 75 millones de discos y sencillos y cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de Estados Unidos: It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, The Look y Joyride. Desde 1989 a 1996, el grupo vivió sus mayores éxitos, aunque su carrera se desarrolló de forma interrumpida y regresando cada pocos años.

En septiembre del 2002, horas antes que Marie y Per anunciaran su nueva gira de conciertos sinfónicos en una rueda de prensa, ella se desmayó y fue rápidamente hospitalizada. Los estudios médicos le diagnosticaron un tumor cerebral, una noticia que conmocionó no solo a sus seguidores, sino al mundo de la música por completo.

Semanas más tarde, le intervinieron quirúrgicamente y el tumor fue extirpado por completo. Sin embargo, como secuela de dicha operación, Marie perdió la capacidad de leer y cantar. Durante casi dos años se centró en su salud y permaneció lejos de la escena musical, dedicándose por completo a su familia y a su tratamiento. A lo largo de ese lapso, escribió y grabó el álbum The Change.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

Desde que presentó el álbum como solista en 2004, en el que abordaba los episodios más duros de su enfermedad, Fredrikkson se mantuvo activa como solista hasta el regreso de Roxette, en 2011, con el álbum Charm School. No obstante, en 2016 cancelaron su gira mundial por el empeoramiento de la salud de la cantante.

"Fuiste una amiga maravillosa durante más de 40 años", publicó en Twitter Per Gessle, su compañera de banda. "Todo mi amor está contigo y tu familia. Las cosas jamas serán iguales", sentenció.