Muere Lasse Wellander, el veterano guitarrista de Abba

ABBA perdió el pasado viernes a su guitarrista, Lasse Wellander, que falleció a los 70 años a causa de un cáncer que le había sido diagnosticado recientemente. Según informó su propia familia en su perfil oficial de Facebook, murió mientras dormía, acompañado de sus seres queridos. El veterano artista formó parte del grupo de pop sueca desde 1974, dos años después de su fundación. También participó en la banda sonora de la película Mamma Mia! y su secuela Mamma Mia! Here we go again; y tocó para otros artistas como Pugh Rogefeldt.

“Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro querido Lasse se ha dormido. Enfermó recientemente de lo que resultó ser un cáncer”, publicaron sus allegados en sus redes sociales. “Fuiste un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo. Amable, seguro, cariñoso y amoroso... y mucho más que no se puede describir con palabras. El centro de nuestras vidas, y es increíble que ahora tengamos que vivir sin ti. Te amamos y extrañamos mucho. Lena, Ludvig y Andréas”, añadieron.

Lasse comenzó su carrera con dieciséis años, formando parte de la banda Peps & Blues Quality entre 1968 y 1970, momento en el que se disolvió el grupo. Más adelante volverían a unirse, bajo el nombre Nature, con Mats Ronander como cantante y armonicista. Juntos tocaron en la gira de Ted Gärdestad, que fue quien le presentó a dos de los integrantes de ABBA: el productor Benny Andersson y el compositor Bjorn Ulvaeus. Su primera sesión junto a ellos fue en octubre de 1974, en la que grabaron las canciones Intermezzo No.1 y Crazy World. Ese mismo año, el cuarteto que completaban Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog había Eurovisión con el tema Waterloo.

Tras la citada grabación, Lasse se convirtió en el guitarrista principal de la banda, con quienes giró en 1975, 1977, 1979 y 1980. También tocó en su álbum Voyage, que supuso el regreso de ABBA en 2021.

Tras conocer la noticia de su muerte, el grupo ha compartido igualmente un comunicado: “Lasser era un querido amigo, un tipo muy divertido y un guitarrista excelente. La importancia de sus aportaciones creativas en el estudio de grabación, así como su solido trabajo de guitarra sobre el escenario, fue inmensa. Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente y la brillantez musical del hombre que tuvo un papel tan relevante en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”.

Más allá de su trabajo junto a otros artistas suecos, lanzó siete discos en solitario. En 2005, la Royal Swedish Academy of Music le concedió el premio Albin Hagström Memorial; y en 2018, Swedish Musicians Union’s le otorgó el prestigioso galardón Studioräven en reconocimiento a su labor como músico de estudio.