Muere el músico y productor que marcó el sonido del rock más agresivo de los noventa, Steve Albini

El legendario productor de Nirvana, Pixies o PJ Harvey, miembro de las bandas Big Black o Shellac, ha fallecido en Chicago a los 61 años a causa de un infarto.

Albini no era solo un músico y un productor, era un ideólogo carismático, un crítico afilado, un ingeniero arriesgado y un azote de la industria discográfica. Sus producciones en los años noventa, y las grabaciones realizadas en su estudio fundado en 1997, Electrical Audio, redefinieron el sonido del rock, aportando crudeza, simplicidad, contundencia y potencia.

Sus grupos Big Black, Rapeman y Shellac han sido una gran influencia para los grupos que buscaban una vía entre el rock y el hardcore, entre el ruido y el brutalismo.

Como productor, aunque él se veía más bajo el rol de ingeniero de sonido, Albini produjo el primer disco largo de Pixies, Sufer Rosa (1988), el debut de The Breeders, Pod (1990) o el tercer disco de Nirvana, In Utero (1993) y el segundo de PJ Harvey, Rid On Me (1993). Grupos españoles como Berri Txarrak y La MO.D.A, han grabado también en su estudio.

El festival Primavera Sound, que tenía por costumbre invitar a Shellac a tocar todos los años, durante 15 ediciones en total, le ha despedido con un mensaje donde le ha definido como “leyenda de la música”.

Su muerte se ha producido a tan solo una semana del lanzamiento del primer álbum en diez años de Shellac, titulado To All Trains, previsto para el 17 de mayo.