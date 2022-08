Nueva denuncia al Madrid Puro Reggaeton por sus condiciones “abusivas” de devolución

La plataforma de consumidores Facua ha ampliado su denuncia contra el festival Madrid Puro Reggaeton. Esta vez el motivo ha sido el plazo que han habilitado para la devolución de las entradas después de que el evento cancelara el pasado 15 de julio solo unas horas antes de abrir sus puertas en el estadio Wanda Metropolitano. El festival ha habilitado 14 días, desde el 29 de julio hasta el 12 de agosto, para solicitarles el reembolso de las entradas, algunas de las cuales sobrepasaban los 300 euros.

Facua entiende que la publicación “de un comunicado a través de una página web o redes sociales no son medios que garanticen la recepción del mensaje a los afectados”. La plataforma no cree que el plazo sea insuficiente, sino que ni siquiera debería haber un límite para realizar esta gestión, “cuando las personas que compraron las entradas no han sido informadas de manera individualizada”.

La del Madrid Puro Reggaeton fue la crónica de una muerte anunciada. El festival que canceló la Comunidad de Madrid 24 horas antes de su comienzo, y dejó a más de 35.000 personas tiradas, había seguido una trayectoria bastante distinta a la de otros grandes eventos del país. La cancelación se debió a que no habían presentado un plan de seguridad en condiciones que garantizase la movilidad de las miles de personas que iban a asistir. El Gobierno regional les denegó el permiso de celebración en el Wanda, ubicación de la cual habían informado con tres días de antelación. Hasta ese momento, el lugar anunciado era la Caja Mágica, donde tampoco habían recibido los permisos.

Facua ya les había interpuesto una denuncia a principios de julio por no permitir la entrada de comida ni de bebida al recinto. La Dirección de Consumo de la Comunidad de Madrid, dado que el festival se iba a celebrar en esta región, y la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, ya que el domicilio social de la empresa promotora está en Granada, fueron la que recibieron el requerimiento, que Facua acaba de ampliar.

FACUA denuncia y pide sanciones para los organizadores del cancelado Madrid Puro Reggaeton Festival por limitar a unos cuantos días el plazo de devolución de las entradas. Los afectados también tienen derecho a indemnizaciones por los perjuicios económicos https://t.co/3GmQYP08GA — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 4 de agosto de 2022

La asociación considera que establecer una fecha límite para pedir el reembolso del dinero es una cláusula abusiva, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que dicen lo siguiente: “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

También considera abusiva, “la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato”.

Algunos denunciaron haber perdido hasta 600 euros (300 de entradas y 300 de transporte y alojamiento). Hubo gente que no solo se desplazó desde diversos puntos de España, sino que viajó desde el extranjero con el único propósito de asistir al Puro Reggaeton. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recordó en este periódico que es su derecho “reclamar daños y perjuicios” a la empresa que organiza, además del reembolso íntegro de las entradas.