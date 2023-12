El mensaje de Residente a los que temen ser cancelados por apoyar a Palestina: “Están en el lado correcto de la historia”

“Me pregunto cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada”. Residente ha compartido un contundente mensaje en sus redes sociales mostrando su apoyo a Palestina e instando al resto de artistas a tomar partido. “¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza en vez de subir una storie modelando ropa, mostrando el plato de comida que estás comiendo o las noches de fiesta en las que te emborrachaste?”, ha cuestionado.

René Pérez Joglar ha explicado que decidió posponer la salida de su nuevo disco prevista para octubre porque con el “genocidio macabro que destruye lentamente Palestina” se le ha hecho “imposible”: “No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto”.

Contra las publicaciones más 'superfluas' y ajenas a la guerra, el compositor ha abogado por la responsabilidad individual de informarse sobre el conflicto. Y, una vez hecho, poder “denunciar el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina”.

Residente ha aclarado que sus palabras no tienen un trasfondo de reproche, sino que nace desde la “decepción como artista” por la sorpresa y tristeza que le causó que nadie se pronunciara sobre la situación de Gaza en la gala de los Latin Grammy, celebrada en Sevilla en noviembre.

El rapero ha explicado entiende que no lo hagan quienes alegan que “no entienden el conflicto”. “Pero díganme, ¿qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño al que acaban de matar puede ser tu hijo, tu hermano. O que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá”, ha reivindicado.

La frase cancelada de 'Atrévete'

Residente ha reconocido que él también pasó por un proceso de desinformación, y precisamente por ello ha subrayado la importancia de revertirlo. El rapero ha indicado que él creció bajo la “propaganda” de los medios masivos de Estados Unidos, que les “educan” en que “todos los palestinos son terroristas”. “Por eso cuando de chamaquito escribí Atrévete no tenía ni puta idea de lo que ocurrió en Medio Oriente. Me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos: '¡Que va a explotar como palestinos!'. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito”, ha verbalizado.

Una vez comenzó a conocer lo que realmente estaba sucediendo en Palestina y entendió a su pueblo y su lucha, “su deseo de vivir libremente en su país”, optó por grabar allí el videoclip de Multi_Viral y, siempre que en sus actuaciones alguien le lanza banderas palestinas, las cuelga encima del escenario en muestra de apoyo.

Toque de atención al resto de artistas

“Le pido a la gente del género urbano que utilicen sus redes para denunciar este genocidio”, ha pedido recordando que, igual que cuando se publicaron las listas de los mejores raperos, “salieron todos a llorar”, pueden hacerlo igualmente por Gaza. Y, con ello: “Postear algo que no tenga que ver ni con ustedes ni con sus carreras. Que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina”. Residente ha ampliado su mensaje a los artistas de cualquier otro género: “No tienen que tener miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina, están en el lado correcto de la historia”.

También ha tenido palabras para los que, como él, han primado alzar la voz en todo momento. “Sigan haciéndolo porque cada vez que lo hacen me inspiran a mi y a los demás”, ha reclamado. René Pérez Joglar ha sostenido que sus denuncias sirven para que la gente se informe y, gracias a ello, hayan salido “como una avalancha a manifestarse en las calles”. Movilizaciones que han generado una presión “tan grande que ha puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego”, ha llevado a los medios de comunicación masivo a “mostrar la realidad de lo que estaba sucediendo” y está afectando a los gobiernos de Israel y Estados Unidos porque ahora: “Todos sabemos que son responsables de este genocidio”.

Residente ha recordado que “Gaza es el campo de concentración más grande del mundo”, del que nadie puede salir salvo que cuenten con un permiso especial que depende de Israel. “Hay detenciones abusivas, camiones enteros llenos de civiles sin ropa siendo torturados. Te arrestan porque sí. Hay niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión. Y todo esto ocurre simultáneamente a los bombardeos. Están descojonando un país en todos los sentidos”, ha afirmado