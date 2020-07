Plácido Domingo, acusado de acoso por una veintena de mujeres, recibirá un premio en Austria a su "excepcional carrera"

El tenor español Plácido Domingo será distinguido el próximo 6 de agosto en Salzburgo (Austria) con el galardón al conjunto de su "influyente" y "excepcional" carrera en la ceremonia de los Premios Austríacos de Teatro Musical.

"¡He recibido con una gran alegría la noticia de que me otorgarán el premio austríaco de teatro musical por mi carrera! Es más grande aún la alegría al recibirlo en el aniversario del Festival de Salzburgo, exactamente 45 años después de mi debut", afirma Domingo en un comunicado difundido por los organizadores.

El jurado -formado por periodistas- destaca la larga, influyente y polifacética carrera de Domingo durante décadas, y le ha señalado como "uno de los mayores artistas de nuestro tiempo". Lo han hecho el mismo año en el que una investigación de la American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de ópera de Estados Unidos, encontró más de una veintena de personas que dijeron ser víctimas de acoso o de comportamiento inapropiado por parte del tenor cuando estaba en la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles, según publicó Associated Press.

De hecho, el Tenor pidió perdón el pasado mes de febrero en un comunicado a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y aseguró que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas. Su postura entonces contrastó con su primera reacción tras darse a conocer las acusaciones. En su primer comunicado, el artista dijo que los "comportamientos" que en el pasado pudieran haber sido considerados "cumplidos", o gestos "de galantería", hoy en día se perciben de manera "muy diferente". "Nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", afirmó en ABC.

La investigación ha sido realizada por abogados contratados por el sindicato de ópera de EEUU y ha concluido que al menos 27 personas mostraban un patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder del artista durante dos décadas, según las fuentes de AP, que permanecen anónimas porque no están autorizadas a compartir los resultados. Hay unas segundas pesquisas en marcha, cuyos resultados todavía no se conocen, de la Ópera de Los Ángeles.

Domingo dimitió como director general de la Ópera de Los Ángeles en octubre. Plácido Domingo era su director desde el año 2003 y también estuvo involucrado en su lanzamiento, además de ser su asesor artístico desde 1984. El tenor vio cómo perdía su puesto en Estados Unidos y fue vetado en varios teatros norteamericanos, pero fue arropado por el público en distintos países de Europa.