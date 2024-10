Roman Polanski evita un juicio por violación mediante un acuerdo previo

El juicio a Roman Polanski por la acusación de violación estaba previsto en un tribunal de Los Ángeles para agosto de 2025 pero ha sido cancelado, según la cadena pública francesa TF1, por haber llegado a un acuerdo con la denunciante. Se desconoce la identidad o la edad de la demandante.

Una mujer interpuso el año pasado una denuncia contra el director de cine por una presunta violación en 1973, cuando ella tenía 13 años. Estos hechos estaban prescritos para un proceso penal pero habían seguido una vía civil, un procedimiento que no obligaba a Polanski a acudir al juicio y por tanto entrar en Estados Unidos, un país que lo reclama y lo considera prófugo desde 1977 por otro caso de presunta violación a una menor (que fue rebajado a “relaciones sexuales ilícitas”).

El caso “se resolvió durante el verano tras la satisfacción mutua de las partes” según ha declarado a AFP el abogado de Roman Polanski, que este verano ha cumplido 91 años.

“La demandante recuerda que se despertó en la cama del demandado con él tumbado junto a ella (...) La demandante, aunque aturdida, le dijo al demandado: 'Por favor, no lo hagas'”, se describió en el documento judicial. El incidente se produjo después de que ambos se conocieran en una fiesta y este la invitara a cenar en un restaurante de Los Ángeles.

La abogada de la denunciante es Gloria Allred, conocida letrada del movimiento Me Too pero defensora también de Harvey Weinstein. Aunque los hechos se hicieron públicos en 2017, la denuncia no se interpuso hasta junio de 2023, cuando estaba a punto de expirar el plazo que marca la ley de California para denunciar agresiones sexuales que se remontaran a años atrás.

Entre 2017 y 2019, otras mujeres acusaron al director de violaciones ocurridas en la década de ños 70.