'Spider-Man: No Way Home' hace historia al convertirse en el tercer estreno más taquillero

Spider-Man: No Way Home hace historia y se convierte en el tercer mejor estreno internacional de una película porque, solo en su primer fin de semana, ha ingresado 600 millones de dólares (más de 530 millones de euros al cambio actual) en cines de todo el mundo. Estas cifras le situaron solo por detrás de Vengadores: Endgame (1.200 millones de dólares, más de 1.060 millones de euros) y Vengadores: Infinity War (640 millones de dólares, unos 567 millones de euros).

En el mercado estadounidense, el más importante para Hollywood, la película se convirtió en el segundo debut más taquillero de la historia del país, al superar los 260 millones de dólares (230,4 millones de euros), según la revisión de cuentas que Sony realizó el lunes. Así, Spider-Man: No Way Home no solo es el mejor lanzamiento de toda la pandemia, sino que en Estados Unidos también ha conseguido superar al debut de pesos pesados como Avengers: Infinity War (257 millones de dólares en 2018, casi 228 millones de euros al cambio actual) y Star Wars: El ascenso de Skywalker (177 millones en 2019, unos 157 millones de euros).

Pero además, con sus 600 millones de dólares recaudados en todo el mundo gracias a un estreno simultáneo en varios países, la última entrega del superhéroe arácnido está en camino de convertirse en el primer filme que supera los 1.000 millones de dólares (886 millones de euros) desde que comenzó la pandemia hace casi dos años. Y esa previsión omite al segundo mercado más importante, China, donde aún no se ha estrenado.

La noticia supone un respiro para los cines de todo el mundo, que arrastran pérdidas millonarias desde principios de 2020. Sin embargo, tan solo la franquicia Marvel ha logrado esquivar los obstáculos del coronavirus con estrenos potentes como Viuda negra y Shang-Chi en 2021, mientras que la taquilla de otras películas apenas consigue cubrir los costes de producción.

Sirve como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde hace una semana la nueva adaptación del musical West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, debutó muy por debajo de las expectativas al recaudar únicamente 10,5 millones de dólares (9,3 millones de euros). Esta semana en Estados Unidos el buen rendimiento de Spider-Man contrasta con el descafeinado debut de El callejón de las almas perdidas, lo nuevo de Guilermo del Toro que solo sumó 2,9 millones de dólares (2,5 millones de euros) y quedó en quinta posición. Por delante se situaron Encanto, en segundo lugar con 6,5 millones de dólares (5,7 millones de euros); West Side Story, en tercera con 3,4 millones, y Cazafantasmas: Más allá, en cuarto con unos 3,4 millones (3 millones de euros).