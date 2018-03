El abad de Gandia considera un abuso sexual que se explique la transexualidad en los colegios

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, no es el único representante de la Iglesia Católica en su lucha contra la 'ideología de género'. El último eclesiástico en sumarse a esta 'batalla' ha sido el abad-mitrado de Gandia, Ángel Saneugenio, quien en su artículo 'Jesucristo: modelo y sentido para el hombre', publicado en la revista de 'Passió' de la Semana Santa de la ciudad valenciana enarbola la bandera contraria a lo que denomina 'ideología de género', en referencia a la enseñanza del concepto de transexualidad en los colegios, que incluso llega a equiparar con el abuso sexual.

"Para enseñar la no discriminación no hace falta alterar la sexualidad de nuestros niños. Si el Estado hace adoctrinamiento en la escuela estará cometiendo un abuso sexual", afirma en uno de los pasajes de su escrito, en el que también apunta "estamos hablando de que aquí se está cometiendo abuso infantil al alterar la percepción de la sexualidad de nuestros niños". "El ejercicio de la autonomía sexual se ejerce con la mayoría de edad, por lo tanto, los gustos sexuales son percepciones personales y no antes", apunta.

"Una de las grandes batallas que tendrá –y tiene de hecho ya la Iglesia–, es la batalla contra la ideología de género. Lo que algunos expertos en la materia no han dudado en calificar como un presunto abuso sexual infantil", sentencia el sacerdote en su artículo, para referirse posteriormente al derecho de indemnidad: "indemnidad es que los niños queden preservados de cualquier daño en su proceso de formación y desarrollo sexual, es el derecho a no sufrir interferencias en su proceso armónico e integral".

"En los casos de homicidio el bien jurídico que se protege es la vida, en el caso del hurto es la propiedad y en el caso de abuso sexual de niños el bien jurídico es la indemnidad; entonces estamos hablando de que aquí se está cometiendo abuso infantil al alterar la percepción de la sexualidad en nuestros niños", mantiene.

Saneugenio también asegura: "asistimos a un desdibujamiento del concepto de hombre, del concepto de persona, tal y como nosotros lo hemos conocido y heredado desde la revelación bíblica: la verdad del hombre y de la mujer, lo que es el amor y el matrimonio, lo que es la verdad y la grandeza de la sexualidad", al tiempo que se toma como referencia el Colegio Americano de Pediatras que asegura "desmonta la ideología de género" cuando afirma: "nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico".

Pero denunciar la ideología de género, sostiene Saneugenio, "no implica negar ayuda, compañía a los homosexuales y transexuales, combatiendo los discursos de odio y de discriminación contra estos colectivos".

Críticas desde Compromís

Desde Compromís per Gandia, Lorena Milvaques ha rechazados las palabras del religioso, a quien ha pedido "cordura". En su opinión, las afirmaciones de Saneugenio son reprobables y ha defendido el derecho de cada persona a sentirse y actuar "como quiera" en su condición sexual. "La percepción del abad sobre la diversidad sexual está "alejada de la que tienen la mayoría de los cristianos". El PSPV, que gobierna en la capital de la Safor, también se ha desmarcado a través de un comunicado de las opiniones "totalmente personales" del abad, que no comparten "en absoluto".

Hace ahora un mes, el parlamento valenciano aprobaba, con los únicos votos en contra del Partido Popular, la ley valenciana de identidad de género que, entre otras cuestiones, protege a las personas 'trans' contra los delitos de odio.