El Gobierno estudiará en septiembre si asume la deuda de 400 millones del Consorcio València 2007

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha señalado este viernes que el Gobierno central estudiará en septiembre si asume la deuda de más de 400 millones contraída por Consorcio València 2007 para ejecutar las obras de la Marina con motivo de la Copa del América.

Al respecto, ha recordado, en rueda de prensa, que el Gobierno ha heredado del PP unos presupuestos de este año que "no contemplan esta necesidad". "Ellos no atendieron esta necesidad y entrará para los deberes de recuperación de septiembre porque el Gobierno anterior no aprobó el curso".

No obstante, Delegación de Gobierno ha enviado al Ministerio de Hacienda esta petición y la intención del Gobierno central es "estudiar" esta posibilidad al igual que se ha asumido la deuda contraída en condiciones similares por otros Consorcios.

Fulgencio ha explicado que hay una deuda principal que asciende a 337 millones y por otro el derecho de cobro de la deuda que el banco Santander ha vendido a un fondo inglés y que para liquidarse ahora piden un 15 por ciento de recargo.

Al respecto, ha destacado que el Gobierno de España participará en la próxima la reunión del Consejo Rector de La Marina, a diferencia de cuando gobernaba el PP, para "sentarse a estudiar esta situación".

Seguridad en los festivales

Fulgencio también ha confirmado que ha ordenado que se refuerce la seguridad en los festivales de música que este verano se celebran en la Comunitat Valenciana ya que ha recordado que España mantiene un nivel cuatro sobre cinco de alerta terrorista.

El delegado del Gobierno ha explicado que se toma "muy en serio" la seguridad en los festivales y que por ello ha dado orden a los subdelegados de Gobierno para que "participen de forma muy activa" en la preparación de estos eventos en las Juntas de Seguridad.

Al respecto, ha apuntado, ante la posibilidad de que los terroristas de Cambrils y las Ramblas de Barcelona se plantearan atentar en el Rototom, que el terrorista "estudia todas las posibilidades de hacer daño" y "dentro de ellas que se planteara en un lista más o menos extenso un festival de música es más que probable porque cualquier edificio o aglomeración de gente puede ser susceptible".

Así, ha apuntado que el nivel 4 "no se establece por una situación en la que se piense que van a atentar contra una acequia de riesgo" sino que hay "una intención clara, como se ha demostrado estos años por todo el continente europeo, de atentar de forma indiscriminada". "Se crea terror cuanto más llamativo es el objetivo o más daño se hace por tanto cualquier objetivo es susceptible de estar en un listado".