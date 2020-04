René, el valenciano campeón con la coctelera y contra el coronavirus a sus 88 años: "Me asusté porque no sabía lo que me pasaba"

La de Juan Bautista Gómez Cerveró es una historia de retos y superaciones. Una historia de una persona que, empezando desde abajo, consigue convertirse en un referente de la coctelería.

Sin embargo, seguramente nunca hubiera imaginado que a sus 88 años iba a afrontar una de las pruebas más complicadas de su vida: vencer al coronavirus.

René, como es conocido Juan Bautista en el mundo de la hostelería, hacía una vida relativamente normal para una persona de su edad. "Casi todos los días iba a por el pan y por la tarde jugaba la partida de dominó con los amigos", explica uno de sus cuatro hijos.

Sin embargo, el 19 de marzo ingresó en el hospital 9 d'Octubre, en Valencia, tras confirmar la prueba que le hicieron que tenía la COVID-19.

Su hijo añade que "dos semanas antes empezó a encontrarse mal, estaba un poco confundido y a la semana siguiente empezó a notar frío, por lo que decidimos llevarlo al hospital; en principio nos dijeron que era una bronquitis fuerte, pero como ya el día 19 incluso le costaba mucho andar y seguía con los síntomas agudizados, le volvimos a llevar al hospital y ya se quedó ingresado".

En total fueron tres semanas de lucha hasta que este jueves 9 de abril recibió el alta, aunque debe seguir con medicación y oxigenoterapia nocturna: "Estuvo muy mal, pensábamos que no salía porque además tiene antecedentes por problemas en los bronquios, pero por suerte ha ido remontando hasta que ya prácticamente lo ha superado; es un ejemplo de vitalidad y de ganas de luchar".

El propio René, a través de su hijo, comenta que cuando le dijeron que tenía el coronavirus se asustó, "más que por la enfermedad en sí, por el hecho de no saber a ciencia cierta qué era lo que me pasaba; fui consciente de la gravedad cuando comprobé que nadie de mi familia podía quedarse a mi lado".

Sobre su estancia en el hospital, asegura que escuchaba "mucho trasiego de gente, era todo diferente a otros ingresos anteriores". Además quiere agradecer el trato recibido por todo el personal "teniendo en cuenta la demanda que habría".

Incluso, le dedicaron una fuerte ovación cuando abandonó el hospital: "Fue algo que me subió la moral y que no me esperaba, muchos aplausos que me reconfortaron".

René añade que, por la experiencia que ha pasado, le gustaría que toda persona que se vea en su situación disponga "de la atención y el amparo necesarios".

Juan Bautista nació en Picassent el 16 de noviembre de 1931. Empezó a trabajar como aprendiz en la barra del restaurante del hotel Rialto y también en el Hotel Londres. Seis años más tarde ingresó en el Hotel Excelsior, referencia en los años 50 del siglo pasado de la ciudad de de Valencia. Allí, como ayudante primero, y después como camarero, inicia una carrera como barman.

René en un concurso nacional de cócteles.

Así, en el año 1965 gana el campeonato provincial de coctelería. Un año más tarde se hace con el galardón nacional y en 1967 queda quinto clasificado en el campeonato del mundo celebrado en Palma de Mallorca. Son solo los primeros de una larga lista de premios que obtendría en lo sucesivo, tanto autonómicos como provinciales.

Toda su trayectoria está plasmada en una página web que ha editado uno de sus hijos para preservar su memoria y su aportación al mundo de la coctelería.