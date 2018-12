València obvia una resolución de la Agencia Antifraude que declara irregular el proceso de selección de un funcionario

"Las irregularidades constatadas en la realización del concurso de méritos para la provisión definitiva del puesto 3401 se considera que tienen la suficiente relevancia para acordar la anulación de la resolución de adjudicación del citado puesto".

Así reza parte de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude que insta al Ayuntamiento de València a anular el proceso de selección de un funcionario para puesto de jefe de sección media con categoría de Ingeniero Técnico Agrícola en el servicio de Pueblos.

Pese a todo, el Ayuntamiento de València ya ha anunciado que no tendrá en cuenta la resolución de la Agencia, entidad que puso en marcha el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra con una inversión de 1,5 millones de euros para denunciar posibles casos de negligencia o corrupción en la gestión pública.

El portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, y concejal Alfonso Novo, han

denunciado este martes que se trata de "un caso flagrante de enchusfismo en un proceso de nombramiento de funcionario, con plaza asignada en el Ayuntamiento de Valencia, ratificado por la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude la Corrupción de la Comunitat Valenciana".

El procedimiento irregular de selección de personal fue detectado y denunciado por el Grupo Popular ante la Agencia Antifraude, cuyo director ha informado mediante resolución que de las actuaciones de investigación realizadas por la Agencia y la documentación aportada por el Ayuntamiento de Valencia, se desprende que el concurso realizado para la provisión definitiva del puesto de trabajo 3401, se realizó "sin aplicar el Baremo General Común aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y por tanto, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para la selección de candidato y adjudicación del puesto".

Según se desprende del informe de la Agencia Antifraude, "si se tienen en cuenta los méritos objetivos de valoración como son las titulaciones, cursos de formación, idiomas etc habría obtenido mejor resultado otro funcionario distinto al que finalmente resultó adjudicado".

Sin embargo, ha apuntado Monzó, "el Ayuntamiento incluyó una entrevista y una memoria sin estar previsto en el Baremo General Común y remitiéndose expresamente a las mismas en las bases específicas aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 21 de Julio de 2017 que rigieron el concurso de méritos convocatoria para la provisión de la plaza".

El funcionario en cuestión procedía del Ayuntamiento de Godella y vino al Ayuntamiento de Valencia en Comisión de Servicios. Según la Ley las comisiones de servicio pueden tener una duración máxima de dos años. La plaza que esté ocupaba en Godella actualmente se encuentra ocupándola la mujer de uno de los concejales de Compromis del Ayuntamiento, según ha denunciado el grupo popular.

Proceso validado por el Secretario

Al respecto, fuentes del departamento de Personal del Ayuntamiento han asegurado que no comparten "el criterio de la Agencia Antifraude y no admiten la petición de anulación del concurso" puesto que "todo el procedimiento ha sido validado por el Servicio de Personal y el Secretario del área de personal, y en todo momento se ha regido por lo negociado y acordado por unanimidad con los sindicatos en la Mesa General de Negociación".

Además, "el tribunal que evalúa el concurso de méritos de los aspirantes está formado exclusivamente por personal funcionario del Ayuntamiento de València, en ningún caso ningún miembro del equipo de gobierno ha participado en la evaluación, porque sería contrario a ley".

Las mismas fuentes han afrimado que "el PP afirma que en las bases específicas del puesto de jefe de sección de pueblos de València no se especificaba que habría memoria y entrevista. Y eso no es cierto. En las bases específicas del puesto de trabajo (punto 5) se pedía a los aspirantes que presentaran una memoria donde describieran el plan para ejercer el puesto de trabajo así como las iniciativas al respecto. Por tanto, no es que se decidió a posteriori hacer memoria y entrevista, como dice el PP. Es que en la propia convocatoria ya se pedía".

Además, "siempre en el Ayuntamiento, con este gobierno y con el anterior, los puestos de jefes de sección cuando se han provisto por concurso, se ha pedido memoria y entrevista".

Desde personal han explicado que han seguido "el mismo criterio de evaluación que seguía el anterior gobierno en los concursos de jefes de sección. Lo único que hicimos es adaptar las bases generales y las específicas al nuevo decreto 3/2017 de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. Con el gobierno anterior, también había una entrevista y una memoria para evaluar el concurso de jefes de sección".

Pese a todo, han comentado que respetan "profundamente el trabajo de la Agencia Antifraude, pero eso no quiere decir compartir siempre su criterio, al igual que no siempre se comparte el criterio de otros organismos supervisores y se hacen alegaciones cuando toca".

Por último, han explicado que el Ayuntamiento remitirá un escrito a la Agencia para comunicarle que no anulará el proceso.