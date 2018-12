Cinema ucraïnés a la Filmoteca

Fidel amb el seu objectiu de donar a conéixer cinematografies que no es fàcil trobar als cinemes comercials, La Filmoteca presenta un cicle de cinema ucraïnés. Es podran veure títols com ‘Black Level’ de Valentyn Vasyanovych, cinta amb molt bona acollida en festival internacionals; ‘The War of Chimeras’ d’Anastasia i Maria Starozhytska; ‘The Secret Diary of Symon Petliura’ d’Oles Yanchuck, i ‘The Satrayed’ d’Arkady Nepytaliuk.

ON? Edifici Rialto. Plaça de l’Ajuntament, 17. València

QUAN? Del 13 de desembre al 31 de gener de 2019

Entrada general 2,5 euros i reduïda 1,5 euros