‘Llum i moviment’ en el MACA

A partir dels anys cinquanta sorgeix a Europa un nova avantguarda formada per una nova generació d’artistes que vol transformar no només l’art sinó també la realitat. Com a reacció a l’informalisme i al ‘tachisme’, aquests artistes proposen una visió que trenca dràsticament amb la tradició oposant-se al mite de l’obra d’art i l’artista, al culte totèmic de l’objecte únic, definit i etern. ‘Llum i moviment’ obri una nova perspectiva sobre la rica vivacitat d’una tendència internacional en què el moviment arriba al seu zenit creatiu.

Fins al 26 de maig

Entrada gratuïta

Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA). Plaça de Santa Maria, 3. Alacant