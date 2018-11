La comisión de Urbanismo del Consell aprueba la ZAL y los ecologistas preparan un recurso para volver a tumbarla

La puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València ha pasado uno de los últimos trámites para su puesta en marcha.

La comisión territorial de Urbanismo de la Conselleria de Obras Públicas ha dado el viesto bueno este miércoles al Plan Especial del polígono elaborado por la Autoridad Portuaria para darle darle soporte legal.

Tras este paso, tan solo quedará su aprobación definitiva en el pleno del Consell para su definitiva entrada en vigor, algo que podría suceder antes de que finalice el año, tal y como informó eldiario.es.

El proyecto de la ZAL aprobado incluye un gran corredor verde que conectará la Ciudad de las Artes con Pinedo, ampliando el carril bici existente.

Además, tal y como se acordó con el alcalde de València, Joan Ribó, el Plan Especial recoge el desplazamiento de la rotonda que construyó sobre la desembocadura del viejo cauce para poder culminar el Jardín del Turia con el gran parque de desembocadura.

La Autoridad Portuaria de València prevé la implantación de unas 50 empresas en la ZAL y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos (y más de 5.000 con indirectos), para la mayoría de los cuales se priorizaría a la población en paro del entorno.

Este será el tercer intento para la puesta en marcha de la ZAL 22 años después de su construcción, tras una inversión de 160 millones de euros.

La construcción del polígono se vio envuelto en la polémica desde el principio por la expropiación forzosa de los vecinos de la Punta y por las irregularidades en la tramitación urbanística del proyecto, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el año 2013, y después por el Supremo en 2015.

De hecho, la organización 'Horta és Futur, No a la ZAL' ya anunció hace unas semanas que la plataforma volverá a recurrir en los tribunales el nuevo plan especial para poner en marcha la ZAL en cuanto se apruebe, ya que sigue considerando el suelo como urbanizable, cuando la justicia en las mencionadas sentencias ya tumbó esta calificación.

De hecho, así lo ha vuelto a confirmar a través de sus redes sociales: "estamos convencidas de que el plan aprobado no cumple lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el plan anterior. Por eso volveremos a los tribunales para que lo vuelven a anular. Una oportunidad perdida del gobierno del Botánico para hacer nuevas políticas de territorio. Una decepción".

