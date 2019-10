La sala d’actes d’un institut de València, tancada 12 anys i casi en ruïna després d’una mangarrufa en l’època del PP

L’Institut d’Educació Secundària (IES) Cid Campeador de València es va inaugurar l’any 1969. Situat al carrer de Guillem Despuig, 8, i amb capacitat per a uns 600 alumnes (en el seu moment 1.700 en dos torns), al barri de Tres Forques, es va convertir en una dotació de referència per a tota la zona.

La sala d’actes, amb un pati de butaques amb capacitat per a unes 350 persones i un gran escenari, acollia actes culturals de tota mena, no solament del mateix centre educatiu, sinó també d’entitats socials d’aquest barri i d’altres de limítrofs com Patraix o la Fontsanta, que no disposaven d’un lloc adequat per a fer concerts o obres de teatre, entre altres esdeveniments.

No obstant això, aquesta activitat sociocultural que era ben important per a la vertebració de la zona va quedar paralitzada l’any 2005 quan van arrancar les obres de rehabilitació de l’IES.

Fonts del centre han explicat que des que es va obrir, i llevat de les obres de construcció d’un annex, al començament dels noranta, mai no s’hi havia dut a terme cap intervenció importat, per això calia fer-ne una remodelació integral que va finalitzar l’any 2007: "les obres de la sala d’actes van arrancar malgrat que no estaven previstes inicialment, però, quan van acabar les faenes en la resta del centre, van quedar paralitzades amb tota la part interior alçada i així s’ha quedat fins ara, per això fa 12 anys que no la podem fer servir".

Una de les bigues en mal estat en l'exterior del saló

Les mateixes fonts han afegit que l’actuació demana una certa urgència, atés que hi ha bigues amb escantells i clivelles a l’exterior de l’edifici que cada vegada presenten un estat de deteriorament pitjor, amb el risc que això pot comportar.

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria d’Educació han informat eldiario.es que "l’obra de reforma de l’institut la va adjudicar Ciegsa, l’empresa pública creada pel Consell del PP per a construir centres docents" i vinculada recentment per la UCO amb el finançament il·legal del partit.

Les mateixes fonts han explicat que "la rehabilitació de la sala d’actes no estava inclosa en el projecte i que d’una manera totalment anòmala en els processos de contractació pública s’hi va incorporar mitjançant una ordre verbal; encara que no hi havia projecte d’execució d’aquest afegitó, es va estimar que la rehabilitació de la sala d’actes costaria 60.000 euros. No obstant això, quan es van començar les faenes es van adonar que la reforma en realitat ascendia a 600.000 euros, deu vegades més del que s’havia previst".

Així, "l’anterior Administració del PP va ordenar mitjançant Ciegsa paralitzar les faenes i va quedar en l’estat actual".

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà han comentat que "l’any 2015, el Consell del Botànic va heretar aquesta rehabilitació inacabada per l’anterior Generalitat del PP; el compromís de la Conselleria d’Educació és escometre les obres de rehabilitació abans de la fi de l’actual legislatura".

En aquest sentit, fonts de l’institut han confirmat el canvi de tarannà dels responsables actuals d’Educació, ja que s’han reunit amb membres de l’administració educativa per reclamar la represa de les obres: "Ens han mostrat el projecte i està pendent de licitació, pensem que aquesta vegada sí que serà una realitat la represa de les obres".