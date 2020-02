"Las mujeres no tendríais que jugar a esto": los comentarios machistas de un árbitro en un partido de fútbol femenino

"Sois unas nenazas", "no sabéis hacer nada", "tú cállate que no tienes ni idea de fútbol", "las mujeres no tendríais que jugar a esto", "dais vergüenza" o "que se termine ya esta mierda de partido" son algunos de los comentarios que desde el Crevillente Femenino FC, equipo de la Primera Regional Valenciana, aseguran que dirigió el colegiado del encuentro que les enfrentaba al Spa Alicante C a sus jugadoras el pasado domingo 9 de febrero.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Crevillente Femenino ha denunciado que sus jugadoras sufrieron este tipo de comentarios, "que no salían de la boca de ningún aficionado de la grada, ni de ninguna persona que en esos momentos pasaba por las instalaciones, sino del propio árbitro encargado de dirigir el partido".

El club denunciante ha pedido al colegiado que se disculpe por sus palabras y a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana le solicita que "tome medidas para alejar este tipo de actitudes y comportamientos machistas de los campos". "Estas ofensas y vejaciones hacia la mujer no se pueden consentir, y menos aún cuando provienen de un profesional contratado para pitar partidos de chicas", explican.

El Crevillente Femenino espera que se tomen medidas sancionadoras contra el colegiado e insiste en que "no se debería consentir que este tipo de personas se encarguen de arbitrar partidos de mujeres". "Nunca antes habíamos tenido que aguantar este trato. En 13 años que llevo en el fútbol ni una sola vez he escuchado este tipo de comentarios misóginos, ni siquiera en las gradas, y mucho menos viniendo de un árbitro, me parecería algo impensable", relata una de las jugadoras del equipo.

El partido se suspendió 20 minutos antes de que concluyera el tiempo reglamentado por decisión del colegiado y cuando el resultado era de 0-1 para el Spa Alicante C porque dijo que su seguridad "no estaba garantizada", según relató a EFE el técnico del Crevillente Femenino, José Antonio Candela. La decisión se produjo, tras la expulsión del segundo entrenador local, entre protestas de las jugadoras del Crevillente, que en aquel momento eran objeto de los comentarios machistas al tiempo que eran amonestadas.

La entidad anima "a todas las chicas" a que no se callen ante este tipo de comportamientos o actitudes: "Si denunciamos estos actos, podremos hacer que se actúe en consecuencia y alejar el machismo de los terrenos de juego".