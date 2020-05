La patronal valenciana cifra en 5.400 millones el impacto de los 60 días de confinamiento en la economía del territorio

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha defendido este viernes la "necesidad de compatibilizar la cuestión sanitaria y la cuestión económica" y "empezar a convivir" con la Covid-19 mientras no exista vacuna, eso sí, "con las suficientes garantías sanitarias y responsabilidad de cada uno". Y es que según ha advertido, "si esto se alarga se va a convertir en una gran crisis económica".

Por el momento, en los 60 días de confinamiento por el 'estado de alarma' establecido para frenar la pandemia, el impacto en la economía de la Comunitat Valenciana --que de media genera unos 110.000 millones de euros de PIB al año-- ha sido de un 30 por ciento, con lo que supone 5.400 millones de euros, el 5,4% del PIB.

Así lo ha advertido el líder de la patronal autonómica durante la presentación por videoconferencia del informe 'Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación', en el que han participado 700 empresarios de diversos sectores y se incluyen las propuestas de las Comisiones de Trabajo de la CEV para dar respuesta a la situación generada por el coronavirus.

Para ello ha puesto de relieve la necesidad inmediata de "liquidez" para las empresas y ante la llegada del extraFLA ha pedido que se tenga en cuenta la deuda de la Administración con proveedores. Solo la Conselleria de Economía debe 235 millones por convenios y actuaciones de 2019 que están por pagar. Esa cantidad es "sangre en las venas" para las empresas, ha subrayado.

Asimismo, a reclamado que más celeridad a la hora de conceder créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El primer tramo de 20.000 millones ya se ha cerrado, mientras el segundo y tercero --de otros 20.000 millones cada uno-- espera que se liberen antes del 30 de junio, fecha en la que está prevista su reasignación.

"El 30 de junio va a ser tarde para muchas empresas" que desean abrir conforme avancen las fases de desescalada, para entonces "habrán muerto", ha augurado.

Según la CEV, en estos momentos en la Comunitat Valenciana hay 30.049 operaciones de créditos ICO, lo que supone el 11,05% del total nacional, en 23.266 empresas. El aval solicitado asciende a 3.016 millones, el 10,79% del conjunto del país, y se han financiado 3.929 millones de euros, el 10,67% del total nacional.

También al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha reclamado agilidad en los préstamos y que rebajen sus exigencias de concesión.

En este proceso de recuperación de la actividad, el presidente de la CEV espera que el próximo lunes la Comunitat Valenciana pueda avanzar a la Fase 1 de desescalada. "Es importante", ha reivindicado, y aunque no cree en "conspiraciones judeomasónicas" sí cree "la Comunitat Valenciana sirvió de contrapeso a Madrid" para mantenerse en la Fase 0.

Para la puesta en marcha de la economía valenciana, la CEV ha presentado su informe 'Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación', un documento de más de 60 páginas en el que han participado 700 profesionales de la Comunitat, que basa la recuperación de la economía en siete ejes: compromiso con la sociedad, diálogo social, innovación, agilidad administrativa y seguridad jurídica, más industria, liquidez, fiscalidad, competitividad y colaboración público-privada.

Volver al ajuste presupuestario

El presidente de la CEV ha señalado la importancia de trabajar "unidos" y "cuanto antes" para salir de la situación provocada por la Covid-19, ya que a partir de 2021, la administración deberá volver a un "ajuste presupuestario" que el exigirá Europa. "Ahora de manera coyuntural podemos asumir 'extracostes' pero si se convierte en un problema estructural tendremos un problema todos", ha advertido.

Navarro se ha mostrado contrario a la cuarentena de 15 días para ciudadanos procedentes del extranjero "no es lógico", ha dicho. En este punto ha puesto de relieve que la medida no afecta solo a turistas, también a trabajadores de la industria, técnicos que deben venir de fuera. A su juicio, "no es lógico".

Prohibición de las rebajas en tienda física

En la misma línea, el presidente de la CEV ha lamentado la prohibición de las rebajas en tiendas físicas: "Somos más responsables de lo que pareceremos". Al igual que no hay aglomeraciones en los supermercados, tampoco tiene por qué haberlas en el resto de comercios. "Somos más responsables que los propios políticos", ha aseverado.

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas ha lamentado que "parece que estamos en una lucha de clases" y ha censurado las "connotaciones ideológicas" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que habla de "sanitarios y sanitarias, trabajadores y trabajadoras" y sin embargo, únicamente de "empresarios" como "los malos".

Para Navarro, este "impuesto a los ricos" no va a conseguir recaudar lo previsto y además va a hacer "retrotraer la inversión". Da la sensación, ha dicho de que "quieren poner a los trabajadores en un aparte y las empresas en otra parte. Yo quiero estar en medio", ha asegurado el líder de la patronal autonómica. Y ha añadido, "ningún empresario monta una empresa para despedir".