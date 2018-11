PP y Ciudadanos quieren eliminar la 'pedrea' de Puig, Podemos recortarla

La línea de subvenciones que Presidencia de la Generalitat se ha reservado para otorgar a dedo un millón de euros ha levantado sarpullidos en los partidos de fuera del Consell. Pero mientras PP y Ciudadanos quieren eliminarla, en Podemos se habla de vigilar las concesiones y también de recortarlas.

Según se explica desde Valenciaplaza.com tanto PP como Ciudadanos presentarán enmiendas para eliminar estas partidas presupuestarias de las cuentas de 2019. Desde la formación naranja el portavoz adjunto en las Corts, Juan Córdoba, cargaba contra esta línea de ayudas afirmando que "se repartiran de manera totalmente arbitraria y sin ningún control". Por su parte la síndica del PP, Isabel Bonig, llegaba a tender la mano a Podem para pactar una enmienda contra esta partida presupuestaria.

Desde Podem, socio parlamentario de los partidos del Consell (PSPV y Compromís) no era tan taxativo en sus críticas. Inicialmente el líder parlamentario de la formación morada, Antonio Estañ, se mostraba cauto al afirmar que "vamos a estar muy vigilantes, especialmente con todo lo que supongan las partidas nominativas, para que no se puedan dar subvenciones a dedo. En caso de detectar cualquier partida o cuestión que no esté clara, haremos la enmienda pertinente". No obstante, desde el diario digital apuntan que en Podemos tratarán de recortar parte del millón de euros presupuestado este año.