Podem adopta una actitud "vigilante" para que se cumplan los presupuestos y avisa sobre las ayudas directas

"Vamos a estar muy vigilantes, especialmente con todo lo que supongan las partidas nominativas, para que no se puedan dar subvenciones a dedo. En caso de detectar cualquier partida o cuestión que no esté clara, haremos la enmienda pertinente". Es la advertencia que el síndic de Podemos, Antonio Estañ, ha lanzado este lunes al Consell. En concreto, a la presidencia de la Generalitat.

El portavoz y secretario general de los morados ha reconocido que hay "cuestiones que no gustan" y que "tienen que ver con ese aumento de las partidas nominativas". "Como poco, siempre tenemos que analizarlas porque no es una forma que nos gusta", ha agregado, antes de precisar que, por ejemplo, han observado este aumento en la dotación de Presidencia y que concretarán otros ámbitos a lo largo de la semana. El departamento de Ximo Puig se reserva cerca de un millón de euros para repartir de forma directa.

El portavoz ha explicado que están "orgullosos de arrancar propuestas que facilitan la conciliación o la transición energética", pero ha advertido que vigilarán que el documento suscrito la pasada semana tenga su traducción en las cuentas. "Aún no hemos podido revisar que se haya grabado todo correctamente, esta semana nos vamos a dedicar especialmente a eso", ha explicado.

La formación morada debe ahora "atender a las explicaciones para ver si tienen justificación política o no" esas partidas nominativas, ha subrayado. "De momento, no la tienen", ha advertido, antes de señalar que hay que "pensar cuáles son y, sobre todo, hacia dónde se destinarán esas partidas". "Aún es pronto, pero sí que es cierto que no nos parece justificado un aumento de partidas nominativas, en absoluto, sobre todo, tan cerca de elecciones", ha apostillado

Además, los morados incluirán las enmiendas que realice la ciudadanía, a través del proceso participativo y los talleres que abrieron hace varias semanas, donde los interesados han podido conocer cómo se elaboran los presupuestos.