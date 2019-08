Ximo Puig descarta sumar-se al recurs judicial que planteja Catalunya per a exigir el pagament de recursos de l'Estat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebutjat aquest dimecres sumar-se al recurs judicial que plantejarà el Govern català contra l'Estat per retindre 9.000 milions d'euros recaptats i no traspassats al conjunt de les autonomies.

Després de l'oferiment realitzat a la resta d'autonomies per part del vicepresident català, Pere Aragonés, per a compartir aquest recurs, Puig ha comentat que no sap si la via judicial "és la correcta" per a abordar el finançament de les comunitats autònomes i ha assenyalat que en la Comunitat Valenciana s'està "pel diàleg i per la solució més que fer partidisme i confrontació" en aquest tema.

El president ha manifestat el seu desig que hi haja "una via perquè aquestes liquidacions a compte es pogueren produir" i ha assenyalat que va haver-hi "una voluntat per part de la ministra d'Hisenda, i ho va dir amb total claredat, però sembla ser que l'Advocacia de l'Estat no ho permet".

D'altra banda, ha reconegut que la Generalitat prepara retallades en la despesa, però ha assegurat que encara no es coneix la quantia global i que en qualsevol cas no afectaran els serveis públics bàsics, tals com la sanitat, l'educació o la dependència.

La idea, segons Puig, és analitzar si n'hi ha algunes partides determinades la despesa de les quals es pot traslladar al pròxim any.

Tal com ha explicat, en aquests moments el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, i el seu equip estan veient "de quina manera es poden superar les dificultats" que existeixen: "Això no és una decisió política del Govern valencià ni del d'Espanya, és una decisió de les Corts Generals que majoritàriament, en aqueixa estranya aliança entre les dretes i els independentistes, va aconseguir que no hi haguera Pressuposats Generals de l'Estat".