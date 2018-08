Una concejala del PP de Dénia difunde mensajes xenófobos de grupos de ultraderecha

Desde el relevo en la cúpula de la formación, el Partido Popular ha endurecido su discurso en materia de inmigración y, desde ese momento, algunos miembros del partido se han animado a secundar esa argumentario. Algunos casos aislados, sin embargo, han ido bastante más allá que el propio Pablo Casado. Notorio ha sido estos días el de un vicepresidente de la Diputación de Alicante, Alejandro Morant, al que el PP ha abierto expediente trasladando su caso al comité de garantías.

Pero también hay ejemplos en la Marina Alta: el de una concejala del PP en Dénia, la número 3 del grupo municipal, Pepa Sivera, que de unos días a esta parte se ha lanzado a una campaña en redes sociales que se adentra en el territorio de la xenofobia. Casi a diario, la edila popular comparte publicaciones de diferentes páginas de claro tinte ultra, a la vez que racista. Publicaciones que rechazan la llegada de inmigrantes, arremeten contra los manteros… y reclaman más control policial y de fronteras.

Una de esas páginas se llama Unidad Nacional Española, de la que Sivera ha difundido varios posts durante los últimos días. Especialmente llamativo es el siguiente, que habla de “invasión” mostrando la llegada de una patera a una playa:

La concejala del PP comparte también otro vídeo de Unidad Nacional Española (UNE) en el que se ve un enfrentamiento entre manteros y varias personas, acompañado de un breve texto: “Manteros hieren de gravedad a un turista norteamericano en Barcelona” (La cronología de Pepa Sivera en Facebook denota una cierta fijación con el asunto de los manteros, a los que van dedicados un buen número de los posts que comparte).

UNE es uno de los referentes actuales de la ultraderecha en España. Su página en Facebook tiene cerca de 700.000 seguidores y se dedica a lanzar mensajes del siguiente tipo: “Los españoles primero”, “Cataluña, Galicia, Vascongadas son de España”. O pide que el Ejército asuma el control de las fronteras en Ceuta y Melilla, o alude a los grupos de izquierda como “los rojos”. Tiene también página web, que muestra actualmente esta portada (sin actualizar desde el mes de mayo):

Pero hay más. Sólo hay que remontarse unos pocos días para encontrar en la cronología de la concejala dianense del PP una publicación de Javier Ripoll. Es el presidente de España 2000 y concejal en una ciudad madrileña por este partido situado también en la ultraderecha. Se trata también de un vídeo, de una manifestación de inmigrantes en una población que en el pasado fue noticia por episodios de xenofobia: El Ejido (Almería). En el post compartido por Sivera, el presidente de España 2000 afirma: “manifestación de extranjeros pidiendo derechos, como si se les negara algo. A quien se les niega es a los de casa. Llegan, se les acoge, piden, se les da, no se conforman, siguen pidiendo y terminan tomando las calles exigiendo”.

Otra de esas páginas que comparten esa cosmovisión xenófoba es ‘Me indigna’, también en Facebook. Este mismo martes, Sivera difundía uno de sus posts:

La publicación, además de alentar claramente la xenofobia, manipula la realidad. Primero, porque mezcla dos cuestiones que no tienen nada que ver (las pensiones con las supuestas ayudas a refugiados). Pero, principalmente, porque esas ayudas no existen. La cifra de 532 euros es la cuantía máxima de la llamada Renta Valenciana de Exclusión puesta en marcha en 2016 por la Generalitat Valenciana, y a la que los refugiados no tienen acceso por no cumplir el requisito de permanencia mínima en el país.

Los aquí incluidos son sólo algunos ejemplos, pero el Facebook de Pepa Sivera está plagado de publicaciones similares. Principalmente, de denuncias de supuestos tratos de favor al colectivo de inmigrantes, de agresiones que se atribuye a éstos y de la problemática de los manteros.