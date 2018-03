Los toros y las pensiones provocan un nuevo rifirrafe en Twitter entre un diputado socialista y un portavoz de Joves de Compromís

Nuevo rifirrafe en redes sociales entre representantes de Compromís y PSPV, en este caso a cuenta de los toros y las pensiones. Si hace unas semanas, desde la formación valencianista criticaron la decisión de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Presidencia de la Generalitat -y por tanto de los socialistas- de recuperar los premios taurinos 'Va de Bous', ahora un portavoz de Joves PV (la formación juvenil valencianista), Víctor Medina, cuestionaba en Twitter que Toni Gaspar (PSPV), José Luis Ábalos (PSOE) e Isabel Bonig (PP) estuvieran "gratis" en los toros en Valencia en lugar de "junto a los pensionistas".

El tuit de Medina, en el que contraponía una foto del diputado nacional de Compromís Joan Baldoví, "en la calle exigiendo unas pensiones dignas", con otra de Gaspar, Ábalos y Bonig, "en los toros, gratis. Donde no se escuche el clamor de la calle", encontró respuesta en el diputado provincial socialista, responsable de la Plaza de Toros de Valencia.

Company @ViktorMedina , jo amb els meus diners faig el que vuic i quan vuic. Com tu; i si jo no trac conclusions sobre el que tu penses sobre les pensions o el que siga depenent d’on estàs a cada moment, m agradaria q tu tampoc ho feres; ni amb mi, ni amb ningú. 😉 pic.twitter.com/tBUcepktVb

Gaspar publicó una foto del tíquet de compra del abono de la Feria de Fallas (432,50 euros correspondientes a un lugar en las primeras filas del tendido de sombra del coso valenciano) y el comentario, dirigido a Medina: "Yo con mi dinero hago lo que quiero y cuando quiero. Como tú", al tiempo que afeaba al responsable juvenil valencianista que opinara sobre su compromiso con los pensionistas. "Si yo no saco conclusiones sobre lo que piensas tú sobre las pensiones o lo que sea dependiendo de dónde estás en cada momento, me gustaría que tú tampoco lo hicieras; ni conmigo, ni con nadie".

No tenía ni idea de qué costaba ir a los toros hasta que un diputado provincial socialista me envió el ticket.

432€ por ver torturar un animal en compañía de @isabelbonig y en número 2 del PSOE @abalosmeco.

No está nada mal... https://t.co/lpP7dNRu0F