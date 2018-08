Las redes sociales claman contra el Arenal Sound por prohibir el acceso al festival con banderas republicanas y símbolos antifascistas

La edición de este año del Arenal Sound ha vuelto a ser noticia por algo que nada tiene que ver con las actuaciones musicales que programa. Así, si al comienzo del festival algunos usuarios denunciaban la masificación en la zona de acampada, la cita se ha despedido con un alud de críticas en redes sociales porque la seguridad ha impedido que algunas personas accedieran al recinto con banderas republicanas o con símbolos antifascistas.

Entre los comentarios que se han podido leer en referencia al certamen que cada verano se celebra en la localidad castellonense de Burriana se encuentran: "Vergonzoso que no dejéis entrar banderas republicanas a los conciertos porque 'no pintan nada'", "una vergüenza más", "dejan entrar a personas que portan banderas de todo tipo... menos a los que llevan la bandera republicana", "a los grupos de fachas de mierda sí les dejan entrar banderas pero luego quitan las republicanas", "pueden pasar banderas españolas pero no republicanas porque son banderas 'ideológicas' y porque 'estamos en España'... Se da la circunstancia de que habitualmente los festivales de música están repletos de símbolos de todo tipo.

Primera noticia de que a @ArenalSound poden passar banderes espanyoles pero no republicanes, perque son banderes "ideologiques" i perque "estamos en españa" — franci(um) (@franshii15) 4 de agosto de 2018

VERGONZOSO que no dejéis entrar banderas republicanas a los conciertos pq “no pintan nada” @ArenalSound — María Fernández (@Mariia_Fdez14) 3 de agosto de 2018

Ayer en el Arenal un amigo no pudo meterse en el recinto de conciertos porque llevaba la bandera republicana y se la tuvo que quitar. En cambio te ven con la bandera de España y los seguratas te besan el culo 🤷🏻‍♂️ — Eido (@AdriMartinez99) 3 de agosto de 2018

UNA VERGÚENZA MÁS



En el festival de música “Arenal Sound” que se celebra en Castellón dejan entrar a personas que portan banderas de todo tipo… menos a los que llevan la bandera republicana. Esta, a juicio de los... https://t.co/nu4QOZPomZ — Lucas Leon (@LucasLeonSimon) 5 de agosto de 2018

Me dicen que prohiben meter las banderas republicanas en el recinto del Arenal Sound, y vaya cosa, que no me sorprenden estas noticias ya. — Josune GL (@JosuneGil) 5 de agosto de 2018

a los grupos de fachas de mierda sí les dejan entrar banderas en el arenal sound pero luego quitan banderas republicanas — BUNDA (@SuaveSedah) 4 de agosto de 2018

Después de esta polémica, y según han publicado varios medios, la empresa responsable de la seguridad del Arenal Sound ha identificado al trabajador que ha impedido el acceso al festival con banderas republicanas y símbolos antifascistas y se ha visto obligada a despedirlo después del gran número de quejas recibidas.

Cierre a ritmo de reggaetón y charanga

Este domingo el reggaetón, el trap, la charanga y los ritmos urbanos y de mestizaje cerraban la novena edición del festival castellonense después de 300.000 jóvenes hayan pasado por la playa de Burriana. Grupos como La Raíz, La Pegatina, Kuve, Six to Fix, Bud Bunny o Steve Aoki han protagonizado las últimas horas del Arenal Sound. La próxima edición tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto de 2019.