Castilla y León registra 53 casos nuevos de COVID-19 hasta 24.926 enfermos, 45 nuevas altas y dos fallecidos más en hospitales. A partir de este miércoles sólo se contabilizan los casos nuevos confirmados por PCR, que han sido 53: 3 en Ávila, 1 en Burgos, 7 en León, 11 en Palencia, 6 en Salamanca, 5 en Segovia, 19 en Valladolid y 1 en Zamora.

De esta manera, se han confirmado 4.485 casos en Valladolid, 4.160 en Salamanca, 3.594 en León, 3.434 en Segovia, 2.770 en Burgos, 2.294 en Soria, 1.952 en Ávila, 1.238 en Palencia y 999 en Zamora.

En total, se han confirmado 18.602 casos gracias a la prueba de detección molecular (PCR), según los datos de la Junta de Castilla y León. Este dato, sin embargo, no coincide con el del Ministerio (18.586), que ha sumado 37 casos nuevos y no 53 (37 son los nuevos casos de ayer). Según la Consejería de Sanidad, el Ministerio afirma que la administración autonómica no ha proporcionado los datos correctamente.

En los hospitales han fallecido dos personas en las últimas 24 horas, uno en León y otro en Valladolid. Además, en este periodo han recibido el alta 45 personas en Ávila (1), Burgos (7), León (13), Palencia (2), Salamanca (3), Segovia (3), Soria (1), Valladolid (13) y Zamora (2).

Desde que comenzó la pandemia se han registrado 3.372 muertos por coronavirus en hospitales, residencias o en sus casas, De los datos registrados en Atención Primaria, todavía continúan activos 30.058 casos de los 66.154 enfermos de COVID-19 que ha contabilizado Sanidad.