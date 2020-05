Francisco Igea: "Aguado me dijo que quería pasar a la fase 1 porque había un problema económico grave y las UCI estaban bien. No lo comparto"

Francisco Igea (Ciudadanos), médico de profesión, se ha tenido que enfrentar en estos días a una grave crisis política, económica y sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Es vicepresidente del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en Castilla y León, que ha abogado porque la comunidad no pase aún a la fase 1 mientras la mayoría de las autonomías sí se inclinan por avanzar en la desescalada.

Entre ellas, la Comunidad de Madrid, también con un Ejecutivo de coalición con los mismos partidos y que no pasa por el mejor momento tras la dimisión de la directora general de Salud Pública que se negó a pedir el cambio de fase que exigió Ciudadanos. La diferencia entre Madrid y Castilla y León la reconoce el propio Igea: tanto él como el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, son "dos outsiders" poco dados a obedecer a ciegas las directrices de sus respectivos partidos.

¿Cómo fue la reunión que mantuvo el pasado jueves con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera? ¿Qué objetivo tiene presentar la propuesta de desescalada a los ministros si quien decide finalmente es un comité de expertos?

Las decisiones las toma el Gobierno, es sobre quien recae la responsabilidad. Nos asesoramos lo mejor posible y tenemos los mejores expertos posibles pero luego las decisiones las tomamos nosotros. Hubo una buena respuesta, fue una conversación sensata en la que se habló de las provincias, de los indicadores, de lo que había pasado en los últimos días, nosotros estamos un poco preocupados. Fue una conversación prudente sobre una cosa que era técnica.

En esa reunión estaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que dice que las salidas de los niños no han provocado repuntes en contra de lo que cree la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado. ¿Lo comentaron?

Sí, estamos pendientes de ver lo que pasa. Nosotros pensamos que algo ha pasado y estamos viendo estos días a ver cómo va. Él vio los datos de los últimos días y efectivamente dijo que son un poco inquietantes. No se trata de generar una alarma pero sí de estar muy encima. Seguimos viendo que la mayor cantidad de casos sigue estando donde hemos tenido mayor incidencia, en Soria y en Segovia. Donde ha habido más fuego hay más brasas, pero luego hay otros sitios que nos preocupan en Valladolid como Arroyo, Laguna, Zaratán, las ciudades dormitorio, donde tenemos que ver si los casos que se están dando tienen que ver con la vuelta al trabajo, con los niños…Estamos sobre esos datos.

Este repunte se produce en el registro de casos de Medora, el sistema de Atención Primaria. ¿Hay algún cálculo del porcentaje de casos que pueden ser negativos?

Eso lo vamos a ver enseguida, cuando empezaremos a hacer PCR a todos, y eso será primero en las zonas que pasan a la fase 1, donde es obligatoria la prueba a sintomáticos. Ahora hacemos mas de 3.000 pruebas diarias.

La mayoría de las comunidades han apostado por pasar a la fase 1, entre ellas Madrid. El impulsor de esa idea es su compañero de partido y también vicepresidente, Ignacio Aguado. ¿Algún mensaje para él, ya que los contagios en algunas zonas de Castilla y León se vinculan a Madrid y es la comunidad con mayor número de casos?

Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este asunto, pero las decisiones se toman poniendo en la balanza riesgo y beneficio, esto en medicina siempre se hace así. Se tiende a pensar que la medicina es un arte matemático y las cosas no son blancas o negras. En medicina, como en política, se toman decisiones la inmensa mayoría de las veces en lo que se llama relación riesgo-beneficio. Nosotros creemos que la relación riesgo-beneficio en este caso es claramente perjudicial, poniendo en los platillos todo: el riesgo económico, la salud, todo… Nosotros no hemos hecho una propuesta solamente basada en la salud, aunque sí principalmente.

También, lo he dicho muchas veces, se plantean estas cosas en dilema "muerte o ruina" y es un falso dilema, se pueden tener las dos cosas. Se puede tener muerte y ruina. Si hacemos una mala salida y tenemos que volver al confinamiento a las tres semanas el prestigio del país caerá por los suelos. Eso a un país que vive fundamentalmente del turismo y de su prestigio puede hacerle un daño económico terrible. Desde todos los puntos de vista nos parece la opción más razonable y por eso la hemos presentado y otros han hecho otros análisis. El que hemos hecho nosotros no es solo correcto desde el punto de vista sanitario, que lo es, sino además desde el punto de vista económico.

Ya. Pero el que hace su compañero de partido Ignacio Aguado, ¿cuál es?

Pues él hace otro que en este momento es evidente que no lo comparto. No sé si él tiene otros datos ni sé cuál es su análisis. Yo le he transmitido esto a él personalmente y creo que, bueno, es el correcto. El de Aguado lo tendrá que explicar él.

Cuando usted se lo transmite, ¿qué dice él?

Bueno, dice que hay un problema económico grave, que hay mucha gente del pequeño comercio y la hostelería que necesita abrir y que tal y que las UCI están bien. Yo entiendo que el que las UCI estén bien no es suficiente, que no se dan las condiciones epidemiológicas. Pero bueno, yo entiendo que hay una decisión que es del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que será el Gobierno de la Comunidad de Madrid el que tenga que defenderla.

El de la Comunidad de Madrid es un gobierno de coalición como el de Castilla y León, pero vive ahora una crisis, porque ha dimitido la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que no quería hacer esa propuesta para la fase 1…

La actitud de la directora general de Salud Pública le honra, es una persona que es una profesional, con un currículo extenso, dedicada a la salud pública.

Si a ella la actitud le honra, ¿qué pasa con la de Aguado?

Bueno él tiene sus criterios y tiene que explicarlos. No son criterios inexistentes sino que son unos criterios que tienen una lógica cuyo análisis yo no comparto por los resultados ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista sanitario. Pero estoy diciendo que es el análisis que hace el Gobierno de Madrid, insisto porque es el Gobierno de Madrid en su conjunto, lo mismo en el de Castilla y León, y serán ellos quienes tendrán que explicarlo.

Pero una crisis en un gobierno como el de la Comunidad de Madrid, con ese peso político, entiendo que tiene que provocar fricciones entre dos partidos que tienen pactos de gobierno en otras comunidades…

No aquí, nosotros no tenemos ninguna fricción y además es evidente y es obvio. Pero no voy a hacer de comentarista de los problemas que tenga el Gobierno de Madrid. Mi obligación es preguntar por qué han hecho esa propuesta y hemos dicho lo que pensamos. Debe primar la salud.

Si Madrid pasase a la fase 1 habría más movilidad -el Gobierno central comunicó que no podía pasar horas después de esta entrevista-. Si en la fase 0 no se ha respetado y Castilla y León registra desplazados en tarjetas sanitarias, algo afectará el que haya aún más desplazamientos aunque sólo se permitan los interprovinciales...

Bueno pero ese control no corresponde a la Comunidad de Madrid. Si algo ha demostrado la crisis es que nadie es una isla y que todos tenemos relación con todos y esta es la razón por la que nosotros como partido votamos el estado de alarma y hemos seguido votando porque permite al Gobierno tomar decisiones sobre la situación y es el Gobierno el que ha de decidir en base a criterios de interés general.

¿Qué comunidades deberían pasar a la fase 1 según su criterio?

No voy a enfrentarme a otras comunidades.

Bueno ya que ha dicho que le parecía que el presidente de Catalunya, Quim Torra, ha sido sensato…

Te creerás que no me ha generado ningún disgusto… Lo que he dicho que es que la propuesta es sensata, se parece más a la nuestra. La desescalada no puede ser simétrica, hay que adecuarla a la situación. Estaré encantado de que se rían de nosotros por prudentes, ya lo he dicho, porque de otro modo, lloraremos todos.

Sobre la prórroga del estado de alarma, 24 horas antes de que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, votase a favor, usted no descartaba recomendar votar en contra...

El estado de alarma sirve para que el Gobierno tome decisiones y yo me he quejado todo el rato de que no impongan unos criterios epidemiológicos. Me he quejado antes, durante y después. Ahora parece que los criterios van a primar y si es así nosotros no tendremos problema. Es lo que tendremos que ver en las próximas horas.

Hasta ahora lo que se pide es que haya camas suficientes para poder contener una avalancha, ¿es así?

De las conversaciones que hemos tenido ayer y estos días parece ser que no será el único criterio. Hablamos de camas, de incidencia acumulada en 14 días, prevalencia, trazabilidad y casos nuevos, eso me dejó mucho más tranquilo. Nosotros decimos lo que decíamos antes. ¿Por qué es necesario el estado de alarma? Para tomar decisiones ¿Cómo? En base a esos criterios. Y llevábamos días que no conseguíamos que la gente estableciese los criterios y que se hablase de eso y no sólo de las camas. El criterio no puede ser sólo si usted puede parar la avalancha sino si se está en condiciones de poder evitarlo. La conversación de ayer me tranquiliza mucho. Yo creo que se van a tomar las decisiones adecuadas. Los momentos han ido cambiando y se han ido incorporando anexos, que cada uno tiene 30 páginas. No nos dan los umbrales pero nos piden datos. Las cosas se van moviendo, no ha sido una foto fija desde el principio.

El movimiento de Arrimadas apoyando la prórroga ha dejado en evidencia al PP…

Bueno, el PP se abstuvo, pero el movimiento que hemos hecho era el que había que hacer. Y no nos hemos movido, el que se ha movido ha sido el PP.

¿No cree que la relación entre PP y Ciudadanos puede quedar un poquito tocada?

Hay un montón de gente en los dos partidos con distintas sensibilidades. Ya sabes que soy el rey de los discrepantes y a mí no me molesta que la gente discrepe, no tiene por qué ser el fin del mundo. Somos partidos independientes, tenemos nuestra propia estrategia pero mantenemos unas alianzas de gobierno y en este caso -el de Castilla y León- es una alianza super estable y hoy más que hace dos semanas y que hace dos meses. Lo único bueno que tiene esta crisis es que te saca de la política tradicional. Se olvida uno de las estrategias y de las encuestas y se pone a hacer lo que tiene que hacer.

¿Con Arrimadas mantiene un contacto fluido?

Sí, bueno, hablamos antes de la votación y mantenemos una relación más o menos periódica tanto con Arrimadas como en el partido, como es normal en estos casos.

Una de las cosas que ha comentado es que en la Junta de Castilla y León no se han tomado decisiones políticas. Es una afirmación válida en el asunto de mantener la Comunidad en fase 0. Pero también es cierto que 24 horas después de que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, asegurase que los hospitales de Soria y de Segovia no estaban desbordados, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida (PP) anunciaba en Twitter que mandaba efectivos del Samur para ayudar a esas dos provincias y horas después aparecía en Televisión Castilla y León junto al presidente Alfonso Fernández Mañueco, felicitándose ambos por la iniciativa.¿Eso no es decisión política, cuando la Consejería de Sanidad es además de Ciudadanos?

El gerente del hospital de Soria ha explicado muy bien en una entrevista que los que han salvado la situación han sido los facultativos del hospital de Soria. He de decir que sus tasas de letalidad son de las más bajas. Es verdad que dieron un respiro, pero no había una situación de desborde. La situación ha sido tremenda, porque la incidencia junto con Segovia ha sido grave. Nos vino bien el respiro y fue un ofrecimiento del propio Samur. Eso no quiere decir que hubiese situación de desbordamiento. Hemos pasado apuro, sí.

¿No debería haber sido la consejera quien anunciase el refuerzo del Samur?

El presidente es Fernández Mañueco. Es un acuerdo entre comunidades y creo que es legítimo que lo anuncie, no le veo problema.

Pero todo esto ocurre con una actitud bastante prudente de la consejera, que no se ha pronunciado sobre la situación sanitaria en Segovia, que parte de lo que ha ocurrido viene dado por el número de contagios pero también por la escasa estructura que tiene y no ha hecho crítica alguna...

Nosotros estamos en resolver. Llegará el momento de hablar de la infraestructura, de cómo estamos de unas cosas y otras pero la comunidad tiene un reto muy complejo que es mantener muchos hospitales pequeños muy separados, que en una situación estándar se lleva bien pero que en situaciones de crisis pues son hospitales pequeños mucho menos elásticos. Es un problema que tenemos que analizar y tenemos que aprender de la crisis, cómo resolvemos la elasticidad y cómo estamos prevenidos.

Teníamos tres millones de EPI de stock que resultó insuficiente, pues tienes que aprender a que estas cosas pueden pasar y que tienes que tener un sistema que lo pueda resolver. Y eso llegará cuando sea el momento de analizarlo. Nuestro número de camas, nuestro número de médicos y nuestro gasto está en la parte alta de España, esa es la realidad estadística, esos son los datos reales. No es susceptible de discusión. También es verdad que estando en la parte alta tenemos ese problema de elasticidad. Hemos podido responder con un plan estratégico que se diseñó en su día para la Gripe A y se ha hecho un trabajo brutal. Se dice pronto pero pasar de 180 camas de UCI a 500 es un trabajazo. Pero hay que aprender.

Más decisiones políticas: la Junta de Castilla y León apostó por crear una réplica mini del hospital de Ifema en la Feria de Valladolid, del que se usaron 14 camas de 200 y se dejó sin dotar el hospital de campaña en Segovia…

Es una decisión estratégica. Tú tienes que decidir dónde pones recursos extra. Podíamos haberlos puesto en Soria, Segovia, Ávila y Salamanca o en La Bañeza que es donde teníamos los focos más grandes, pero eso nos obligaba a multiplicar por cuatro o por cinco el esfuerzo o ponerlo en un sitio donde pudiéramos recoger el esfuerzo todos. No teníamos personal para hacerlo en todos. Fue una decisión acertada. No es una réplica de Ifema, tiene alguna diferencia. No queríamos tener un pabellón donde todo estuviera a la vista y no queríamos generar aerosoles -vía de contagio de gotas de un infectado en el aire-, pérdida de intimidad, y pusimos habitaciones con dos camas…yo creo que es una decisión buena, que se hayan ocupado 20 camas me da tranquilidad. Esto ha sido correr delante de una ola intentando que no te atropellase.

Por último: ¿Por qué la consejería de Sanidad no ha asumido la gestión de las residencias de mayores, cuando el ministerio fue claro al respecto?

La autoridad la tiene el ministerio, ellos son los responsables. Si hubiera querido el Gobierno central habría pasado, pero no ha querido. No ha dado la orden. Hemos dado asistencia a toda la red de residencias, hemos creado equipos COVID, las cifras lo van a demostrar. Sabemos cuales son los datos aquí, en Castilla-La Mancha, Madrid , La Rioja y hay diferencias. Habiendo sido dramático, la gestión ha sido buena, pero tenemos que cambiar el modelo. Lo dije en el debate de la campaña, pero creo que resistirá el análisis comparativo cuando tengamos los datos de todos.