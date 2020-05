El vicepresidente de Castilla y León, sobre las CCAA que piden la Fase 1: "Me asombra decir que Torra ha sido más sensato"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se ha pronunciado este jueves sobre la petición de la mayoría de las comunidades autónomas de pasar a la Fase 1. "Nunca pensé que iba a decir esto, me asombra, pero Torra -el presidente de Catalunya- ha sido más sensato", ha admitido.

Castilla y León solo ha propuesto la escalada para 26 zonas básicas de salud que han tenido cero casos en las últimas dos semanas –es junto a Catalunya la comunidad que menos territorios ha propuesto para cambiar de fase–, pero Igea ha aclarado que las propuestas de la Junta en ese sentido "serán cada vez más ambiciosas de forma progresiva", pero "con criterio epidemiológico y no político".

Igea, médico de profesión, ha fundamentado esta decisión en el "retraso en la toma de decisiones que el pasado mes de marzo causó miles de muertos en España" y lo ha hecho tirando de gráficas, cuando Castilla y León registraba unos pocos casos que crecieron exponencialmente en una semana. "Entendemos las necesidades de la gente, las necesidades del comercio, pero hay comerciantes que no irán a la Fase 1 nunca más" ha comentado en referencia al gerente de un conocido comercio de Valladolid con el que fue al colegio y que falleció por coronavirus.

El vicepresidente castellano y leonés ha sido especialmente crítico con el comité que decidirá sobre las propuestas de desescalada que ha hecho cada comunidad, tanto por la falta de indicadores como por el secretismo que hay sobre su identidad. "Sólo se nos dice que si tenemos recursos suficientes para atender la avalancha usted puede pasar a Fase 1 y así no se hacen responsables, lo hace el que lo pide. Ayer hemos visto todos cosas sorprendentes, vamos a pedir todos avanzar de fase porque así la decisión recae sobre los expertos", ha dicho para a continuación criticar que no se conozcan sus nombres.

"Yo no sé en qué país vivimos, yo no sé si alguien es consciente de que nos hemos jugado la vida de miles de españoles, y nadie quiere hacerse responsable de tomar una decisión. Esta Junta de Gobierno no entrará en ese juego porque es responsable y si los otros no ponen indicadores, los pondremos nosotros –en referencia a la Junta de Castilla y León– nuestros expertos, que sí tienen nombre, que son epidemiólogos, virólogos, tienen nombre y no hacen falta que se oculten porque la responsabilidad es de los miembros de la Junta".

"Si se repite la curva sería jugar a la ruleta rusa con la vida de las personas y con el futuro del país", ha defendido. "Si este país vuelve al confinamiento no sólo habremos puesto en riesgo la vida de las personas sino el futuro y el prestigio económico de este país", ha advertido.

Igea ha explicado que no se debe tratar por igual a todas las provincias, y para ello ha mostrado un mapa en el que algunas aparecen en negro por el número de fallecidos por COVID-19 y otras sin apenas letalidad. El vicepresidente autonómico ha lamentado que las decisiones no se adopten desde un punto de vista "epidemiológico, sanitario y moral" por que "la política tiene que tener no sólo economía y votos, sino responsabilidad moral, y no asumirla es incomprensible".

Ha asegurado que desde la Junta son conscientes de la necesidad de avanzar pero ha considerado "decisivas" las dos próximas semanas. "Un retraso en marzo provocó miles de muertos, no jugaremos a eso", ha advertido.