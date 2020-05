Castilla y León amplía su propuesta y plantea que 39 áreas de salud pasen a la fase 1 de la desescalada, donde viven 78.035 personas

La Consejería de Sanidad propone finalmente 39 Zonas Básicas de Salud -en las que viven 78.035 personas- después de que el Ministerio solicitara este jueves una nueva valoración y reevaluación. Ninguna de las provincias o capitales de Castilla y León pasarán de fase el lunes 11, según ha recordado la consejera del ramo, Verónica Casado, durante la rueda de prensa de este viernes. Además, Castilla y León no tendrá que esperar 14 días para pedir cambios de fase en la desescalada, sino que la Consejería podrá enviar sus propuestas de áreas sanitarias semanalmente.

El criterio seguirá siendo que la zona básica de salud lleve sin casos en los últimos siete días y sea, por lo tanto, una 'zona verde'. "No podemos garantizar que en la fase 1 no vuelvan a tener casos. Si hacemos muy bien las cosas a lo mejor no, pero tenemos que garantizar en las zonas verdes que se pueda ir a consultar con el médico si tenemos síntomas. Pero si hay muchos casos, el cambio de fase puede ser reversible", ha explicado Casado, que ha definido esta propuesta como una decisión "ética y moral". "Nos morimos de pena si tenemos un repunte".

Casado ha destacado que la sintonía en la reunión del jueves con el Ministerio ha sido "excelente" y que el Gobierno comprendió la situación de Castilla y León y que el cambio de fase "sea regido por un principio "de prudencia y cautela". "No tenemos una provincia al completo para pasar de fase. Entendieron perfectamente por qué lo hacemos así, la extensión de la comunidad autónoma y los problemas que hemos tenido por la cercanía al País Vasco y a Madrid", ha expresado la consejera.

¿Qué zonas se proponen?

Las zonas básicas de salud que pasarán de fase serán las siguientes: tres áreas de Ávila (Mombeltrán, Muñico y San Pedro Arroyo), 10 de Burgos (San Pedro Arroyo, Espinosa Monteros, Huerta de Rey, Melgar Fernamental, Pampliega, Quintanar Sierra, Sedano, Valle de Losa, Valle de Mena, Valle Tobalina y Valle Valdebezana), 3 en León (Matallana de Torio, Riaño y Truchas), uno en Palencia (Torquemada), 8 en Salamanca (Aldeavila Ribera, Calzada Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro, Lumbrales, Matilla Caños, Miranda del Castañar y Robleda), 1 en Segovia (Sepúlveda), 1 en Soria (San Pedro Manrique), 6 en Valladolid (Alaejos, Esguevillas, Mayorga de Campos, Mota del Marqués, Villafrechós y Villalón de Campos) y 6 en Zamora (Alcañices, Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Santibañez Vidrial, Tabara y Villalpando).

Las zonas básicas de salud que actualmente aparecen en verde. JCYL

Existe, sin embargo, una zona básica de salud que iba a pasar de fase pero que finalmente se queda en fase 0: Corrales del Vino, en Zamora. Esta decisión se debe a que han aparecido nuevos casos sospechosos pendientes de confirmar por la prueba PCR. Estos casos han aflorado con el estudio de seroprevalencia que ejecuta la Atención Primaria, encargado por el Gobierno. Sin embargo, la consejera de Sanidad ha valorado la posibilidad de que se incorpore esta zona en la próxima semana si esos casos se han mantenido aislados.

En estas zonas, ha recordado Casado, se podrán organizar reuniones de hasta diez personas, utilizar los coches con más de dos personas si son convivientes y velatorios con hasta 15 asistentes que mantengan la distancia de seguridad. También se abrirán los lugares de culto con un tercio de su capacidad, los comercios de menos de 400 metros cuadrados (con control del aforo y medidas de higiene) y bares y restaurantes con el 50% de las mesas, principalmente.

Gracias a quienes comprenden la prudencia

La consejera de Sanidad ha agradecido a los ciudadanos y sanitarios la prudencia de su área con este planteamiento. "La pandemia está circulando y tenemos el coronavirus entre nosotros", ha advertido. "Todos tenemos muchas ganas de llegar a la fase final, pero tenemos que tener mucho cuidado. Más vale ser prudentes dos semanas más e ir seguros. Si voy a meterme en un coche, tengo que garantizar que tenga frenos, carrocería... todo. Si falla algo o no hago algo bien, tendremos problemas".

También ha informado de que el Ministerio ha reconocido en la reunión del jueves el trabajo "muy serio" que ha planteado la Consejería. "Nos dijeron que teníamos mucha información, con todos los datos epidemiológicos y sanitarios que solicitaban y todavía más", ha subrayado. Casado ha insistido en una idea que ha planteado desde el principio la Junta de Castilla y León: "Prefiero llorar porque se me enfaden algunos por ir despacio a llorar porque se mueren más personas. Queremos seguridad".