El fiasco del hospital de campaña en Segovia: no puede utilizarse porque no hay ni personal sanitario ni oxígeno para los enfermos

Segovia no puede utilizar el hospital de campaña que montó el Ejército la pasada semana en el parking del Hospital General de Segovia. Se trata de una instalación que no está preparada para recibir enfermos de coronavirus: carece de conducciones para el oxígeno que requieren. La Consejería de Sanidad compró bombonas de 50 litros para solucionar el problema, pero se congelaban por el camino.

Pero el problema no es sólo la carencia de medios materiales, también falta personal. Para solventarlo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió el pasado domingo al Ministerior -no aclaró si al de Defensa o al de Sanidad- 30 médicos, 30 enfermeros y 15 auxiliares. Desde Defensa han aclarado a eldiario.es que su cometido se reduce al "asesoramiento de ingenieros para instalación de centros hospitalarios y apoyo técnico sanitario para distribución de las funciones y atención médica. Asimismo, también se realiza el apoyo de transporte para el traslado de camas y todo el material que sea necesario". En este sentido, el pasado domingo ya se procedió a ampliar la capacidad de este hospital con más camas. Sin embargo, desde el Hospital General de Segovia se ha optado por colocar las camas dentro del hospital y no en el de campaña. El Ejército ha instalado 16 hospitales de campaña en toda España, pero son las consejerías de Sanidad de cada Comunidad quienes se ocupan de la dotación material y personal.

Según ha podido saber eldiario.es por fuentes de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad dio por hecho que el montaje del hospital de campaña incluía "material y personal" y no "una tienda de campaña con camas". La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró este martes en rueda de prensa que cuando pidieron un hospital lo pidieron "con todo". En los últimos días se ha requerido la incorporación de médicos del Ejército, pero desde Defensa también apuntan que es imposible.

En este momento, la UCI y la UCI extendida del Hospital General de Segovia están casi al 100%. La Consejería ha optado por trasladar a los enfermos a Valladolid y a Burgos cuando se produzca el colapso. "Todos somos uno y vamos a funcionar en red, los más grandes ayudarán a los más pequeños", aseguró Casado este martes.

Sanidad sí que ha dotado medios materiales y personales el hospital que ha montado en la Feria de Valladolid y que empezó a recibir pacientes durante la tarde del martes.