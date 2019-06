El PSOE de Castilla y León cree que Igea "tenía el mismo camino que Toni Roldán, el de la dignidad" y que no lo ha escogido

La vicesecretaria general del PSOECyL y procuradora en las Cortes, Virginia Barcones, ha manifestado este lunes que el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, "tenía el mismo camino que Toni Roldán -asesor económico de Cs que ha dimido este lunes por el giro a la derecha del partido- el de la dignidad" y que no lo ha escogido.

Barcones ha recordado que Igea iba a "regenerar" y ha "degenerado" al pactar con el Partido Popular, y prolongar un gobierno de 32 años con el que inicialmente iba a terminar. "El pasado 26 de mayo los ciudadanos votaron por el cambio, no por el intercambio de sillones. El PP es el gran perdedor, son los campeones en corrupción y despoblación y ya dijimos que sólo había dos opciones: o el PP de la degeneración o el PSOE, ganador rotundo de las elecciones", ha recordado.

"Política de degeneración"

Además, ha señalado que poco cambio puede hacer el partido de Albert Rivera con el partido que "ha manchado las instituciones" a la vez que ha recordado que el futuro presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco "es secretario general del PPCyL desde el año 2002" y que "algo tendrá que ver en esa política de degeneración". También se ha referido a las palabras del propio Igea del pasado viernes, que reconoció que "no hay que más que salir a la calle para ver el cabreo de la gente por el pacto de gobierno"

La socialista ha dicho que lo que firman PP y Ciudadanos vale tanto "como un billete de Monopoly" porque están tan entretenidos con el "reparto de sillones" que apenas han dedicado tiempo al acuerdo y sí "al chalaneo y al mercadillo".

Barcones ha criticado duramente las 100 medidas de gobernabilidad pactadas entre PP y Cs porque "son más de lo mismo" y perpetúan el modelo de fracaso del Partido Popular. De los puntos del acuerdo ha destacado los puntos 6 y 11 en los que se asume que la Junta "no es la clínica de desintoxicación del PP". En la medida 6, "se refieren a la Ley de Morosidad y recuerdan que no se pueden adelantar facturas, algo habrá visto Ciudadanos", ha comentado. Y en el punto 11, se acuerda penalizar empresas que no alcancen niveles de calidad mínimos en los concursos así como a las que hagan modificados. Barcones ha subrayado que es algo regulado en la Ley de Contratos de Sector Público. "Si hay constancia de incumplimientos a donde hay que ir es al juzgado o a la Fiscalía, como se ha hecho con el Hospital Universitario de Burgos".

Barcones también ha apuntado a los "nuevos cuatro nuevos chiringuitos" que se van a crear en lugar eliminar los existentes, o el acuerdo de crear un grupo de trabajo para abordar la despoblación. "Es un insulto a la inteligencia cuando ya se ha trabajado con miles de expertos, que creen otro comité de expertos", ha aseverado.

Por último, Barcones ha concluido que las 100 medidas acordadas entre los dos partidos es la prueba de que ninguno de los dos tenían proyecto para Castilla y León "ni por separado ni de forma conjunta".