La consejera de Sanidad de Castilla y León: "Si en Segovia o en Soria sólo necesitásemos una tienda de campaña y unas camas, nos habríamos ido a Ikea"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha ratificado este jueves la decisión de no utilizar el hospital de campaña que montó el Ejército en Segovia, porque no está dotado, y adelantó que sólo aceptará para Soria un hospital de campaña si se garantiza "que es un hospital de verdad". "Para una tienda de campaña y unas camas nos vamos a Ikea a comprarlos", ha ironizado Casado.

Además, la consejera se ha referido indirectamente al llamamiento de socorro en el que insiste el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y ha añadido que los líderes políticos tienen que tener una "especial responsabilidad a la hora de analizar la situación" y de "no generar más alarma". Casado ha recordado que fue el Gobierno autonómico quien alertó de que la situación en la provincia era complicada. "No negamos la gravedad", ha insisitido. "Hemos solicitado ayuda de manera reiterada y no puede consistir sólo en camas o en una tienda de campaña, porque necesitamos dos cosas: personal y respiradores", ha precisado.

Casado también ha informado de que la Consejería ha enviado respiradores que en principio estaban destinados a otros centros, a los hospitales de Segovia y de Soria. "Estamos trabajando y seguimos trabajando. En este momento Soria no es el hospital en peor situación. Quedan dos camas libres en la UCI y en planta la ocupación es del 80%", ha informado.

La responsable de Sanidad también se ha referido a una información sobre la eliminación de una ambulancia que daba servicio en San Esteban de Gormaz, algo a lo que la Consejería se ha visto obligada tras reclamar al Ministerio de Sanidad 30 ambulancias el pasado 20 de marzo e indicar el Ministerio a la Junta que utilizase "mejor" los recursos de los que dispone. "Esa es la razón por la que esa ambulancia se ha retirado" y ahora da servicio al hospital. Casado ha comentado que era un vehículo que hacía 30 servicios al mes, lo que equivale a una persona al día. "La ambulancia está por las noches en San Esteban de Gormaz, no se puede pelear, es necesaria la solidaridad porque ahora somos un gran área de salud", ha añadido.