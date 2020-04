La consejera de Sanidad de Castilla y León insiste en que las mascarillas dan una "falsa protección" y que no están indicadas si no hay síntomas

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha insistido en que las mascarillas pueden dar una "falsa sensación de protección" y que no está indicado si no hay síntomas. "Lo importante es mantener la cuarentena, el lavado de manos y mantener la distancia social", ha remachado Casado a pesar del cambio de estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez.

La titular de Sanidad ha aludido a las recomendaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de ir con una bufanda en la boca para evitar el contagio. "No sirve absolutamente para nada". "Las mascarillas solo sirven si hay sospechas de tener el coronavirus y de forma preventiva. También se está estudiando si la deben llevar, cuando salgamos de la cuarentena, aquellos pacientes que hayan pasado el coronavirus para evitar el contagio", ha señalado.

Además, Casado ha negado que haya "marginación" a provincias como Soria y Segovia, "todo lo contrario". "Estamos más pendientes de los hospitales pequeños como Soria y Segovia", ha indicado la consejera, quien ha señalado que la situación está "contenida" aunque seguirán proporcionando apoyo. Los gerentes de los centros hospitalarios tienen "una sensación de tranquilidad" y, dice Casado, le han comunicado: "ya ha salido el sol". "No se refieren al sol de la calle, si no a la sensación de tranquilidad y estabilización". También ha anunciado que informará a los presidentes de los colegios de médicos de ambas provincias todo el material de protección que se está suministrando a Soria y a Segovia. "Estamos intentando aplicar el principio de equidad según la necesidad".

Respiradores en Turquía

"No hemos gastado ni un solo euro en Turquía", ha señalado Verónica Casado, quien ha agradecido a la Secretaría General de Sanidad su trabajo en la compra de material. "Iniciamos los primeros contactos con Turquía, pero nos dimos cuenta de que estaban empeorando sus datos y vimos que era posible que se quedaran con el material", ha explicado la consejera de Sanidad, quien también ha subrayado que Castilla y León no tiene "ningún material requisado" y que no ha sido estafada. "Todas las compras están perfectamente controladas y esperamos que sigan llegando", ha asegurado Casado, quien también ha agregado que la situación actual ya no es tan "dramática" como hace unas semanas y que ahora existe "cierto nivel de estabilidad".

Pruebas realizadas

La consejera de Sanidad también ha informado de que se han realizado 25.077 pruebas de detección molecular (PCR) hasta ahora en Castilla y León. El 39,75% de las pruebas ha resultado positivo. Por centros hospitalarios, se han realizado 4.601 en el Hospital Clínico de Valladolid, 4.592 en el Complejo Asistencial de Salamanca, 3.744 en el Complejo Asistencial de Burgos, 2.833 en el Complejo Asistencial de León, 2.668 en el Complejo Asistencial de Segovia, 2.099 en el Río Hortega de Valladolid, 1.783 en el Complejo Asistencial de Ávila, 1.219 en el Complejo Asistencial de Soria, 918 en el Complejo Asistencial de Zamora y 620 en el hospital de El Bierzo. Algunos de estos tests realizados por los hospitales grandes eran para pacientes de otras provincias.