El discurso de investidura del próximo presidente de Castilla y León: un copia y pega de las 100 medidas de regeneración pactadas con Ciudadanos

La reducción de las listas de espera es otro de los compromisos asumidos con Ciudadanos y, tal y como figura en el acuerdo, Fernández Mañueco ha anunciado una auditoría y la publicación de las listas de espera estructurales y no estructurales tanto de intervenciones quirúrgicas, como de consultas y pruebas diagnósticas. También a propuesta de su socio de gobierno se promoverá la libre elección de hospital y se publicarán los datos de rendimiento, actividad y gasto y los indicadores de calidad de todos los servicios hospitalarios de la Comunidad.

Entre las medidas ha citado además sistemas que eviten la temporalidad de los trabajadores de Sanidad, la eliminación de cargos de confianza, evaluaciones del funcionamiento y consultas de alta resolución para pacientes que residan a más de kilómetros de su hospital.

En suma, una sanidad "universal, pública, gratuita y de calidad" como prioridad política y presupuestaria, con el reto de mejorar la atención en todo el territorio y de desarrollar políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.

No podía faltar uno de los ejes de campaña de Ciudadanos, la unidad de España, y que ha sido el obstáculo principal para pactar con los socialistas. Según Fernández Mañueco, poner en duda la unidad de España atenta contra la integridad de la comunidad autónoma. "España no se entiende sin la aportación histórica, cultural, humana y social de Castilla y León. Y Castilla y León no se entiende sin tener a España como referente", ha subrayado. "Ningún castellanoleonés con más derechos que cualquier otro español pero ningún otro español con más derechos que ningún castellanoleonés", ha pedido.

El empleo es otro de los retos que se marca el nuevo gobierno, en concreto, el "pleno empleo" a través de una reducción de la temporalidad y una mejora de la productividad y la igualdad a través de la reducción de la brecha salarial. Para afrontarlo se reunirá con el Consejo del Diálogo Social.

Asume también, como figura en el acuerdo de las 100 medidas el desarrollo industrial, el impulso a las pymes y las facilidades a los autónomos, así como la creación de una plataforma de nuevos emprendedores rurales y una estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos así como un fondo específico para el crecimiento y consolidación de las pymes y la financiación de los planes de modernización de las micropymes y pequeñas y medianas empresas.

Para atraer nuevas empresas se reducirán los trámites administrativos y suelo público industrial "a bajo precio" y reduciendo los desequilibrios territoriales. También se dará prioridad al sector de la automoción asentado en la Comunidad y a la adaptación a la industria 4.0.

Alfonso Fernández Mañueco ha prometido una "política fiscal moderada" para reducir las cargas impositivas con la eliminación del impuestos de sucesiones y donaciones, bonificaciones y reducciones del IRPF en municipios de menos de 5.000 habitantes o con una ampliación del impuesto de sucesiones en el caso de la empresa familiar o agraria, además de "tratamiento favorable" en el impuesto de transmisiones patrimoniales para tierras o elementos productivos generadores de empleo en el medio rural y tipos reducidos para la adquisición de la primera vivienda en los pueblos.

Caza y tauromaquia

Fernández Mañueco, ha tenido que hablar de una asignatura pendiente que el PP no ha dejado de suspender en los últimos meses: la controvertida Ley de Caza y Pesca, suspendida por el Tribunal Superior de Justicia y que ha prometido poner en marcha en seis meses. La nueva ley apostará por las licencias interautonómicas y promoverá un modelo que garantice el aprovechamiento cinegético sostenible y permita una mejor gestión de la fauna que reduzca daños a la actividad agraria, los accidentes de tráfico y que contribuya a la actividad económica de las zonas rurales.

El Tribunal Superior de Justicia ordenó la suspensión de la actividad el pasado mes de marzo, tras una demanda presentada por Pacma que obligó finalmente a aprobar en las Cortes una reforma urgente que asegurase el mantenimiento de la actividad.

De la tauromaquia ha dicho que es "seña de identidad especialmente importante en el medio rural" por lo que unirá en un único órgano de gestión la promoción y la normativa taurina y su compromiso de elaborar un Plan Estratégico de la Tauromaquia.