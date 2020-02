El PSOE de Castilla y León pide honrar en las Cortes a las víctimas de la guerra civil: "Habrá un consenso prácticamente unánime"

El PSOE propondrá en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León reconocer y honrar la memoria de las personas represaliadas en la guerra civil española y ayudar a las familias en las tareas de búsqueda, su exhumación e inhumación "con la debida dignidad". "No tengo duda de que habrá un consenso prácticamente unánime, no hay otra decisión posible", ha asegurado esta mañana durante la rueda de prensa en portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca.

El líder socialista ha lamentado que la sepultura digna para los represaliados durante la guerra civil y el franquismo haya sido durante tantos años "un derecho negado y silenciado". "Hagamos un reconocimiento y honremos a las víctimas de la guerra civil", ha instado Tudanca, que ha presentado esta Proposición No de Ley (PNL) acompañado por el senador y secretario general del PSOE de Valladolid Manuel Escarda y el abogado especialista en la materia, Eduardo Ranz.

Escarda, que ha trabajado como antropólogo forense en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, ha subrayado que "recuperar y dar dignidad a los pocos familiares directos que quedan vivos" se trata de una cuestión "humana" y ha destacado que la Ley de Memoria Histórica se reforme "para reconocer la importancia de las víctimas".

También ha estado presente en la rueda de prensa Mercedes Abril, de 86 años, hija de represaliados. Su padre, jefe de estación en Calatayud y socialista, está enterrado en el Valle de los Caídos, y la propia Mercedes ha relatado cómo vivieron ese 1936 y todos los años posteriores. "Se lo llevaron sin saber dónde iba, solo por ser del PSOE", ha lamentado, "y nos quedamos solitas mi madre y yo... qué triste".

Mercedes y su madre, Eusebia Alonso, recibieron algunas tarjetas de su padre y marido, Rafael Abril. "Nos decía que estuviésemos tranquilas, pero no recibimos más noticias", ha recordado. Un tiempo después se enteraron de que su padre, junto a otros represaliados, había sido enterrado en el cementerio de Calatayud, a donde iba a colocar flores. "Y en 1959 voy al cementerio y me dicen que ya no está enterrado allí; está en el Valle de los Caídos. Desde el primer momento te lo llevan a la fuerza, te lo matan, te lo esconden y te lo vuelven a esconder. ¿Más humillaciones? Y no digas nada, todo está bien hecho. Qué poca dignidad y amor propio. ¿Eso es digno? Es tristísimo".

El año pasado pudo ir al Valle de los Caídos y localizaron, entre otros, los restos de su padre. "Lo único que quiero es intentar sacarlos de allí. Que me dejen sacarlos, igual que tantos que están escondidos. Quiero que reposen juntos, tantos años han estado separados. Con eso me conformo ya. Creo que no pido mucho, después de tanto daño. Pido que se haga justicia y se saque a tantos como hay enterrados, que fueron mártires, no criminales", ha reflexionado Mercedes Abril, que como muchos otros familiares de represaliados, lleva décadas buscando a su padre para poder darle digna sepultura. En primavera, según ha calculado el abogado Eduardo Ranz, se realizará la extracción de los restos.

"Todavía quedan muchas fosas por recuperar. En Castilla y León hubo muchos territorios sin guerra pero con represión", ha lamentado Tudanca, que ha considerado en "debate tramposo" enfrentar el futuro delito de apología del Franquismo que prevé el Gobierno con la libertad de expresión. Ranz, abogado especializado en Memoria Histórica, ha explicado que el ataque del ultraderechista Ortega Smith hacia las Trece Rosas no se va a juzgar con un delito propios, si no por vulneración del derecho al honor, entre otros. "Es una cuestión de dignidad", ha defendido.