PSOE, PP y Ciudadanos empiezan a solicitar información sobre las sedes en el exterior, la Perla Negra y la Trama Eólica

El plazo para solicitar documentación en la comisión de investigación de las sedes en el exterior, la Perla Negra y la Trama Eólica (estas dos últimas, investigadas judicialmente) ha terminado esta mañana, y PP, PSOE y Ciudadanos ya han comenzado a solicitar información al respecto. Los partidos podrán, de todas maneras, seguir pidiendo documentación en las siguientes sesiones de la comisión, según advirtió hace semanas el presidente de la Comisión, José Ignacio Delgado (Cs).

La investigación en el Parlamento autonómico comenzó hace tres años, pero fue bloqueada por el PP porque el PSOE insistía en que compareciera el expresidente autonómico Juan Vicente Herrera. Las Cortes tuvieron que reabrir la comisión tras una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque no sirvió de mucho, puesto que la legislatura terminó poco después. En esta nueva comisión se incluye por primera vez la investigación relativa a la gestión y alquiler de las sedes en el exterior en lugares como Santiago de Chile, Bélgica, Miami, Bruselas y la oficina secreta de Panamá.

Las sedes de la Junta de Castilla y León en el exterior

Ahora, el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco pide información genérica tanto a la Junta de Castilla y León (en la que gobiernan) como al Ministerio de Industria. El Grupo Popular solicita a la Junta el listado de las oficinas autonómicas en el exterior y al Ministerio un listado de todas las sedes del Estado, todas las Comunidades y las oficinas comerciales de las autonomías en el exterior.

Sin embargo, lo que pretende investigar las Cortes de Castilla y León no es que la Junta tuviera más o menos sedes, sino que hubiera una sede secreta en Panamá y otras oficinas fueran alquiladas a personas vinculadas a tramas de corrupción (con alquileres que subían considerablemente sin justificación alguna) y que se pagaran contratos sustanciosos a empresarios para que gestionaran estas oficinas.

El PP también ha solicitado a la Junta los convenios, contratos y acuerdos relativos a las sedes y la copia de los acuerdos de la Junta con ICEX o con la Secretaría de Estado de Comercio.

El Grupo Socialista ha solicitado los contratos de alquiler de cada una de las oficinas con las facturas correspondientes y la copia de los requerimientos que la Junta tuvo que entregar a la Justicia.

En el caso de la oficina de Bruselas, descubierta en el marco de la investigación judicial de la Perla Negra, el PSOE reclama el contrato firmado con Co-Louis, los pagos (con copia de las facturas), el expediente completo del procedimiento seguido para el alquiler de la oficina, la tasación de los alquileres realizado por Inmoseguros Tasación S. A.. Co-Louis es una sociedad instrumental belga a la que se alquiló a la Junta el palacete de Bruselas desde octubre de 2006. Detrás de Co-Louis se encontraban en realidad los administradores de Urban Proyecta PM3, la promotora del Perla Negra, el edificio de la Consejería de Economía cuyo sobrecoste se está investigando judicialmente.

Los socialistas también han solicitado los informes previos a los contratos y estos últimos con Alberto Esgueva Gutiérrez y su empresa Alberto Esgueva S.L. Esgueva, exalto cargo de la Junta de Castilla y León, ha resultado el mayor beneficiario de la trama eólica.

Sobre la oficina de representación en Miami, el PSOE pide también los contratos firmados con la empresa 'The Best of Spain', propiedad de José Luis Esteve, un empresario amigo del expresidente José María Aznar afincado en Miami. Esta empresa gestionó una serie de acciones promocionales de productos de Castilla y León y cedió una parte de su restaurante como centro de negocios para empresas que lo solicitasen a través de la Cámara de Comercio de Valladolid. El PSOE también ha solicitado la documentación relativa a la apertura de punto de venta de productos de Castilla y León durante 45 días en el parque Epcot de Disney, en Orlando.

Sobre la oficina en Panamá, los socialistas demandan la petición de los contratos suscritos con la constructora burgalesa Arranz Acinas relativos al arrendamiento de la oficina y los pagos realizados a dicha empresa.

Ciudadanos ha solicitado una copia de los siguientes expedientes de gasto de la oficina de internacionalización de la Junta de Castilla y León, Excal, hoy extinta: bienes inmuebles, logística, personal laboral en salarios dietas y gastos representación, así como de la publicidad institucional contratada por dicha entidad.

Caso Perla Negra

La adquisición de los terrenos del polígono fallido de Portillo (Arroyo de la Encomienda, Valladolid) y la compra del edificio Perla Negra (sede de la Consejería de Economía) que tuvo un sobrecoste de 30 millones de euros también forma parte de la investigación política que comenzará a desarrollarse en las Cortes de Castilla y León en las próximas semanas.

El Grupo Socialista demanda la copia de los requerimientos intercambiados entre la Justicia y la Junta de Castilla y León o sus entes públicos dependientes. También ha solicitado los informes de valoración emitidos por la Consejería de Hacienda antes y después del alquiler y posterior compra del edificio Perla Negra, conocido así por el barco de la película Piratas del Caribe.

También han requerido las declaraciones de bienes e intereses depositados con motivo de su nombramiento y cese , de la exconsejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz, el exconsejero de Industria y exconsejero de Economía y Empleo fallecido el 7 septiembre de 2017 Tomás Villanueva, la exviceconsejera de Política Económica Begoña Hernández y el exsecretario general de la Consejería de Economía Rafael Delgado.

El Grupo Popular ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Perla Negra las diligencias previas y ha anunciado su intención de pedírselas al PSOE, personado en el caso, si el Juzgado niega esta documentación. El PP pretende así que todos los miembros de la Comisión tenga una copia "y no solo algunos" sean conocedores de una información extraordinariamente trascendente".

Por su parte, Ciudadanos ha solicitado la copia de los expedientes de contratación, adjudicación y compraventa en todo lo referente a la adquisición, edificación, construcción y mobiliario de la Perla Negra. También han requerido todos los expedientes relacionados con la tramitación y adjudicación de los terrenos para la construcción del polígono fallido de Portillo.

Trama eólica

El PP y el Grupo Socialista han solicitado el informe que elaboró la Delegación Especial de Hacienda sobre las actuaciones inspectoras realizadas a sociedades y personas físicas vinculadas a las diligencias del Juzgado, que fue denegado en el pasado mandato porque había una investigación judicial en marcha.

Los socialistas también han requerido una copia de los requerimientos realizados a la Junta y sus respuestas y el cronograma de los expedientes de parques eólicos, especialmente aquellos que no se resolvieron, con la fecha de cierre del expediente.

Ciudadanos, que gobierna en coalición con el Partido Popular la Junta de Castilla y León, ha solicitado los escritos que presentó el gobierno autonómico para pedir su personación en la causa.