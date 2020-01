Comisiones Obreras reprocha a la consejera de Sanidad de Castilla y León que no haya consensuado el Plan de Atención Rural

"Ni consensúan ni hacen. Solo anuncian medidas mientras la Atención Primaria se muere". La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León, Ana Rosa Arribas, ha exigido una mayor financiación del Sistema Nacional de Salud (7.2% del PIB autonómico) y ha reprochado a la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, que no les haya presentado su plan de Atención Primaria Rural ni lo haya negociado en la mesa sectorial de Sanidad con el resto de sindicatos.

"No conocemos ese documento salvo por lo que dice la prensa. Dice que es consensuado. Con nosotros no, desde luego. Y con otros grupos parlamentarios, tampoco [PSOE y Podemos]", ha recriminado Arribas. "La solución no puede pasar por hacer desaparecer los consultorios locales y transportar a todos los usuarios a los Centros de Salud, aunque no debe ser descartable el transporte de los usuarios de poblaciones muy pequeñas a la cabecera, cuyo consultorio esté mejor dotado para la atención sanitaria correcta", señala Comisiones Obreras.

Ana Rosa Arribas ha calificado a la consejera de "cercana" y una responsable política que "agradece y saluda las propuestas", pero se reduce al ámbito unilateral con CCOO. "En el ámbito de la mesa sectorial lo que estamos viviendo es que se llevan pocas cosas y lo que se lleva es para informar o para imponer", ha reiterado la coordinadora provincial del sindicato, que ha presentado un centenar de propuestas para una Atención Primaria "de calidad" junto al secretario de Institucional de esta rama, Salvador Escrivá, y el adjunto a la Secretaría General, Luis Francisco Álvarez.

Los tres representantes sindicales han insistido en que estas 100 propuestas son consecuencia un "análisis riguroso" teniendo en cuenta todos los condicionantes y no se tratan de cien "ocurrencias". Las iniciativas incluyen asuntos como la financiación, la organización y gestión, las relaciones con la ciudadanía, la mejora de las condiciones laborales y económicas, las nuevas incorporaciones y capacidades, la formación e investigación, la estabilidad en el empleo, la carrera profesional, el desarrollo integral de funciones, los dispositivos de apoyo y la adaptación de la Atención Primaria a las nuevas necesidades.

Arribas ha cargado también contra el plan piloto de Aliste (Zamora), que, ha recordado, tiene que cumplir la ley "porque los pilotos los puede tirar la Justicia". "Implica cambios legislativos y reorganización de los recursos... ni nos han llamado ni ha habido una mesa sectorial", ha remachado La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO en Castilla y León, que ha recordado que seis médicos hacen guardias (cuatro titulares y dos medios área) que no han podido disfrutar de su derecho a vacaciones y no pueden enfermar porque no son suficientes. "No se puede llevar a cabo porque no hay inversión, no hay gente", ha advertido. "La realidad es que no se puede llevar a cabo, no hay profesionales, no hay inversión y cuando van a hablar con ellos no están nunca todos, eso de que está consensuado con los trabajadores...".

Además, Comisiones Obreras ha reprochado que la Consejería de Sanidad aumente la cartera de Servicios en 14 servicios (como la atención al sobrepeso infantil, víctimas de maltrato o déficit de atención) pero no se ofrezcan "recursos humanos suficientes" por una falta de financiación "que no quieren evidenciar". "No hay médicos. Pero en los centros de salud también trabajan enfermeras, auxiliares, celadores... ellos sí tienen bolsa de empleo y tampoco hay sustituciones", ha afeado Arribas, que rechazado hacer "comparativas lineales" con otras Comunidades Autónomas.

"Dice el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que es médico, que los números hablan. Pero no valen para todos los sitios. Tenemos más médicos que el resto porque Castilla y León es la comunidad más grande, pero tiene que tener más porque tenemos más dispersión y una población envejecida pluripatológica", ha insistido Arribas: "Hay gente mayor que no ve, que no entiende el teléfono, cómo pide una cita previa...".