Los jóvenes de Castilla y León que viven fuera quieren volver a casa "y no solo por Navidad"

Como dice el eslógan de una conocida marca de turrones, Navidad es un momento para volver a casa, reunirse con la familia y amigos de la infancia. Muchos vuelven tres semanas después de estudiar fuera de Castilla y León, otros aprovechan el cierre estival de sus empresas para pasar todas las vacaciones en Zamora, Ávila, Burgos o León, y abandonar la abarrotada capital española. Y algunos, los menos, solo podrán escaparse un puñado de días en las fechas más señaladas de la Navidad.

Es la nueva campaña de la asociación Jóvenes de Castilla y León en Madrid, que intenta visibilizar el éxodo juvenil y reclama oportunidades en su tierra para poder volver. La organización rechaza esta situación de La España Vaciada con un vídeo que se ha hecho viral y que sólo en su cuenta de Twitter ya acumula más de 18.000 visitas. La idea de montar un vídeo que glosara las vivencias de estos jóvenes surgió en el primer encuentro, pero ha tenido que llegar la Navidad para ver la luz.

¿Eres de #CastillayLeón viviendo fuera?🧳🚅

¿Preparándote para pasar las navidades en casa?🌲🎅



🔴 Como Raquel, somos más de 108.000 jóvenes los que nos hemos ido de #CyL en la última década.

Expulsados de nuestra propia tierra.#QueremosPoderVolver, y no solamente en Navidad. pic.twitter.com/lRJe0yA63o — Jóvenes de CyL en Madrid 🌾 (@jovenes_CyL) December 19, 2019

El corto reivindica el derecho de los jóvenes a volver a casa "y no solamente por Navidad". "Detrás de cada joven castellano y leonés obligado a emigrar, hay una historia de despedidas en el andén de un tren, en la parada del bus. Historias de maletas, de idas y venidas los fines de semana. Jóvenes que se van de esta tierra por miles cada año. Tierra que forma a su juventud para luego expulsarla de la misma", explica la organización en un comunicado.

El vídeo cuenta la historia de Raquel y Carlos. Hija y padre que se ven obligados a despedirse una vez después de otra porque ella tuvo que mudarse a Madrid para desarrollarse profesionalmente. Carlos escribió un post en Facebook que inspira este corto. "Raquel vino con el texto a la primera reunión y hemos intentado montar el vídeo "sin medios económicos, pero de la forma más profesional posible", explica María José Pérez, una de las principales impulsoras de esta organización.

Con retazos de Castilla y León se ha engranado el vídeo. Raquel y Carlos (de Zamora), aportan su historia Carmen, responsable de la realización y dirección, es de Soria; e Iker y su hermano Eduardo (de Soria) compusieron la música. Pedro Molina (doblador habitual de Denzel Washington o Gary Oldman, entre otros) pone voz a la historia. Un puñado de personas de diferentes partes de Castilla y León que pretenden que todos los jóvenes emigrados se representen con ellos, ya sean de Teruel, Badajoz o Vigo.

"La idea era dar humanidad a esas cifras que bombardean la realidad informativa", añade Pérez, que considera que las cifras oficiales de emigrados no muestran la realidad por la enorme cantidad de población "flotante" que ya no reside donde está censado. "Hay resistencia a veces. Es como no abandonar del todo el lugar de donde vienes. Que no te arrebaten el derecho a decidir qué es lo que quieres para tu tierra. Hay un componente emocional, porque al final te tienes que acabar empadronando por el médico. Es lo racional y lo legal, pero hay una población flotante que no aparece", reflexiona en declaraciones a eldiario.es.

"El vídeo es muy sencillo, pero muy revelador de todo lo que experimentamos cuando tenemos un billete de ida pero no de vuelta a casa, sobre todo la primera vez", indica Pérez.

"Siempre se ha dicho que esta tierra es una tierra que no protesta, una tierra abnegada que nunca alzaría la voz. Somos muchas las personas que nos hemos visto forzadas a irnos de Castilla y León, pero tened claro, que estemos donde estemos, cruzarnos de brazos nunca va a volver a ser lo nuestro", explica la organización.

Jóvenes de Castilla y León en Madrid ha empezado ya a trabajar y ha estructurado varios grupos para realizar proyectos más concretos: comunicacion, organización interna, argumentario y activismo. En enero definirán las líneas de su argumentario para estructurar un consenso entre sus ya más de 40 miembros.