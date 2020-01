Los trabajadores del Hospital Clínico de Valladolid exigen que se mantenga la UCI pediátrica y reclaman "criterios sólidos" para llevarla al Río Hortega

"Entendemos que haya en Valladolid un hospital materno infantil conjunto, pero vamos a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado", explica Concha, la jefa de unidad de Enfermería de la UCI pediátrica y neonatal del Hospital Clínico de Valladolid. A las puertas del centro hospitalario se han concentrado esta mañana cerca de doscientos trabajadores, pacientes y profesionales jubilados para rechazar el cierre de la UCI pediátrica y su posterior traslado del servicio al Hospital Río Hortega.

Al grito de 'La Sanidad no se vende, se defiende' y con carteles de 'NO a la desmantelación', más de un centenar de profesionales se han concentrado para exigir a la Junta de Castilla y León que mantenga la UCI pediátrica y neonatal. Un servicio que es "puntero y de referencia" en Valladolid, Palencia, Segovia y Aranda de Duero después de una década de trabajo. El hospital también cuenta con cirujanos pediátricos y está correctamente equipado, con quirófanos propios, por ejemplo.

"El servicio es de buena calidad", insiste Carmen, del Sindicato de Enfermería, que aboga por que no se desmantele la unidad "con todo el gasto que se ha invertido" y la formación especializada que se imparte en el centro. "No entendemos la razón y las cosas se tienen que hacer bien y desde el principio, negociando con los trabajadores", remacha.

Esta incomprensión es un sentimiento compartido. El servicio funciona correctamente, defienden, y la Consejería de Sanidad no ha proporcionado "ninguno de esos famosos" informes o recomendaciones internacionales para la separación. "Los ha pedido el servicio y no se los han dado", lamenta el responsable del Sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León, Miguel Holguín.

La jefa de unidad de Enfermería del servicio defiende que Pediatría y Neonatal operan independientemente después de que el gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel, justificara el desmantelamiento porque tenían que estar dividas. "Funcionalmente están divididos desde que abrimos", explica Concha, que quiere transmitir "tranquilidad" a todos los pacientes y familiares: "Seguimos trabajando muchísimo por que los niños salgan adelante".

Las últimas noticias que estos profesionales médicos han tenido de la Consejería ha sido que el desmantelamiento se paraliza "de momento". Mientras tanto, la sombra de amenaza de despidos circula por los pasillos, explica Carmen.

De producirse finalmente, este cierre no solo afectaría a médicos y enfermeros. También se verían afectados anestesistas, ginecólogos, auxiliares, trabajadores sociales, celadores...

Henar, Yolanda, Monste, Begoña y Verónica son trabajadoras sociales. "Las ideas hay que trabajarlas, no soltarlas de repente", señala Verónica, que junto a sus compañeras defiende que se plantee un proyecto documentado, con un estudio y un grupo de trabajo, utilizando "criterios sólidos" cuando el servicio está "funcionando bien". "Nadie nos ha podido presentar razones ni informes técnicos y asistenciales de calidad", insiste Holguín, quien afea que se quiera cerrar un servicio y "denostar" de esa manera tanto al hospital como a los trabajadores.

"La infraestructura está creada, los padres de los niños ya saben dónde se pueden quedar, ya conocen la zona, al personal... Toda la gente familiarizada, porque atendemos a familiares que vienen aquí, de otras áreas de salud, necesitan información sobre dónde quedarse en función de su situación económica, qué apoyos... ", explica Montse. Verónica insiste en que eso no significa que el Río Hortega no pueda tener su servicio correspondiente también: "No hace falta desvestir a un santo para vestir a otro".

Mientras tanto, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, atendía a la prensa por la campaña de la gripe. Casado convocó a las 11.30, apenas media hora después del inicio de la concentración de los trabajadores del Clínico.