El Gobierno no descarta multar al Open Arms con hasta 900.000 euros: "No tiene permiso para rescatar"

El Gobierno español no descarta multar al Open Arms por rescatar a un centenar de personas. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha reiterado que el buque español "no tiene permiso para rescatar" en el Mediterráneo. Cuestionada en una entrevista en la Cadena SER sobre si el Ejecutivo se plantea sancionar al barco ante la prohibición para salvar vidas emitida en enero por la Marina Mercante, Calvo ha respondido que "no hace falta recordarlo" pues "todos estamos sometidos a las leyes".

"Todo el mundo sabe lo que tiene hacer y lo que no, incluido un barco", ha incidido la vicepresidenta. A principios de agosto, el buque del Open Arms socorrió dos embarcaciones en aguas internacionales próximas a Libia, a pesar de la prohibición de rescatar en este punto, emitida por la Dirección General de la Marina Mercante en enero. Según describió la ONG, una de las barcas en la que viajaban con decenas de personas a bordo estaba "a punto de naufragar", pues tenía una grieta por donde se introducía el agua. El derecho marítimo obliga a auxiliar a personas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre.

"El Open Arms no tiene permiso para rescatar. Lo sabe el capitán del barco y se lo recordó el ministro de Fomento", ha resaltado. "Todos tenemos un espacio de qué podemos y no podemos hacer", ha incidido la vicepresidenta. Carmen Calvo se refiere a la denegación del despacho de salida del buque emitida por la Dirección General de la Marina Mercante en enero por la que impedía realizar operaciones de rescate en aguas internacionales próximas a Libia debido al cierre de los puertos italianos y malteses.

Cuestionada específicamente sobre la posibilidad de multar al buque de rescate, la vicepresidenta no ha descartado la imposición de multas de hasta 900.000 euros, como establece el escrito enviado por el director de la Marina Mercante al Open Arms cuando desafió en junio la prohibición de zarpar a la zona de rescate próxima a Libia.

"No hace falta recordarlo. Los poderes y las personas físicas estamos sometidos a las leyes", ha insistido Calvo. "Esto es un Estado de derecho. Todo el mundo sabe lo que puede hacer y lo que no. Nadie está a salvo de esto. Incluido un barco", ha argumentado la vicepresidenta. El Open Arms, continúa, "tiene autorización para aportar ayuda humanitaria. Esas son las condiciones en las que sale y puede operar".

"Es un barco que está en las condiciones en las que está. Él lo decía. Que no estaba ni en condiciones de navegar a un puerto de Baleares. Tiene licencia para ayuda humanitaria, transporte de víveres, y ese es su cometido", ha asegurado la vicepresidenta.

"El propio capitán sabe las leyes de su buque", ha incidido Calvo, quien también ha defendido la posición del Gobierno ante el bloqueo del buque en el mar durante 19 días sin puerto donde desembarcar. "En esta situación conviene ordenar los factores. Esta situación no la ha generado nuestro país. Se genera en otro país", ha apuntado.

Pedro Sánchez, tras 17 días de bloqueo, ofreció una primera solución para su situación: abrir el puerto de Algeciras. Posteriormente, debido a la lejanía, propuso Mallorca. La ONG se negó a navegar hasta un puerto español debido a la situación "incontrolable" desatada entre los náufragos tras dos semanas en el barco y el "agotamiento de la tripulación". Entonces, el Gobierno envío un buque militar para "hacerse cargo" y "acompañar" al Open Arms.

Los rescatados por el buque Open Arms desembarcan en Lampedusa. EFE

"Fue la decisión última viendo que las autoridades italianas no abrían los puertos, a lo cual tienen derecho, para salvar la situación límite. Hemos actuado con la coherencia y seguridad y respetando los derechos humanos", ha afirmado. Finalmente, el buque 'Audaz' zarpó minutos antes de la decisión de la Fiscalía de Agrigento decidiera ordenar su desembarco inmediato en Lampedusa. "Nos alegra que la solución a estas personas se haya resuelto. He de decir que hemos estado hablando todo el tiempo con el Gobierno italiano para ver si ellos adoptaban alguna decisión. Y adoptando la que nos quedaba", ha enfatizado Calvo.

¿Qué pasará con el barco español? "El buque de la Armada, Audaz, estaba haciendo prácticas. Está en disposición de ir, si hiciera falta, para realizar el reparto" de migrantes en el marco de un posible acuerdo europeo, ha anunciado. Calvo ha matizado que la distribución de los migrantes del Open Arms entre los seis países que se habían comprometido a acogerlos no está confirmada por el momento. "Estamos a la expectativa de qué están diciendo las autoridades italianas".

Preguntada por la situación del Ocean Viking, que acumula 12 días con rescatados a bordo, Calvo ha insistido en que Europa "tiene que saber" actuar. "España es el país que más y mejor hace su tarea, porque tenemos la frontera sur del Estrecho", ha recalcado la vicepresidenta.

"No puede corresponder a un solo país la respuesta. Tiene que ser una respuesta común europea. Europa tiene la gran obligación de cumplir todos los derechos de asilo porque muchas personas, no sabemos cuáles ni cuántas, vienen de situaciones terribles y tienen derecho al asilo en un lugar seguro como Europa. La presión migratoria, que tiene que ser una presión ordenada y regular, no se resuelve dejando que en estas situaciones humanitarias, esas vidas corran peligro", ha sentenciado.