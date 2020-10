El Gobierno pone al límite la acogida en Canarias al bloquear a los migrantes en las islas en pleno pico de llegadas

Un hombre en bañador atraviesa las aguas próximas al puerto de Arguineguín a bordo de una moto de agua. Su estela atraviesa decenas de barcas de colores amarradas que recuerdan de dónde vienen las cerca de 300 personas que le observan desde tierra tras una valla amarilla, en el principal punto de desembarco de pateras rescatadas en Gran Canaria. Bajo la hilera de carpas extendidas en el muelle, decenas de migrantes descansan en el mismo suelo irregular sobre el que duermen cada noche desde su llegada a la isla. Cientos de ellos se arremolinan tras las barreras de plástico que dividen las parcelas en las que permanecerán confinados, agrupados como ganado, hasta obtener los resultados de sus pruebas PCR, después de un duro viaje por una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa.

Por este puerto convertido en campamento de emergencia paseó el pasado domingo el ministro de Inclusión en su visita a Canarias. El lugar no es el "adecuado" para una primera acogida, reconocía Escrivá, que prometía estar trabajando junto a Interior en un espacio alternativo, mientras el número de llegadas se dispara en las últimas semanas. Según el balance oficial publicado este viernes, el ritmo de entradas ya recuerda a la llamada "crisis de los cayucos" de 2006: solo en los últimos 15 días, han sido rescatadas 2.021 de las 8.081 personas que han alcanzado Canarias a lo largo de 2020, un 688% más que en 2019.

Ha pasado más de un año desde la reactivación de la ruta migratoria canaria, cuando las organizaciones empezaron a exigir la creación de una red estable de acogida que aún no llega. Las soluciones temporales se encadenan, mientras Fernando Grande-Marlaska insiste en impedir los traslados regulares a la península, para mantener bloqueados en las islas a la mayoría de los recién llegados.

En esas tiendas levantadas bajo el sofocante calor del muelle, Hassam escucha con atención los nombres enumerados por dos voluntarios de Cruz Roja, que anuncian quiénes podrán marcharse a una plaza de acogida y quiénes continuarán en el suelo del puerto al menos una noche más. El hombre, de nacionalidad marroquí, duerme sobre una manta en Arguineguín desde hace tres días, después de casi una semana en el mar que asegura no recordar. El miedo, dice, le hizo olvidar.

No se queja de las condiciones del puerto, prefiere centrarse en haber logrado estar donde está. Hassam ha pasado los últimos cinco años intentando entrar en Europa: "He estado dos veces en Melilla, pero me devolvieron. Lo he intentado muchas veces en barca desde Tánger, pero los guardias marroquíes nos frenaban", describe el hombre a elDiario.es, junto a decenas de compatriotas, detrás de una de las barreras amarillas. El aumento del control marroquí por el norte del país le empujó a probar suerte desde Dajla (territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos), su ciudad, punto de salida clave de las embarcaciones en la ruta migratoria hacia Canarias.

Acaba de llegar a las islas, pero ya piensa en salir de ellas. Quiere llegar a Italia, donde vivió durante 13 años, para reencontrarse con su mujer y sus dos hijos, relata. "España es la puerta de Europa", sentencia el hombre marroquí. Cuando dice España, se refiere a la península, porque Canarias no siempre es la puerta a Europa. Al menos, no una fácil de abrir.

Bloqueados en las islas aunque hay plazas libres en península

El Ministerio del Interior limita los traslados de migrantes a la Península desde finales de año pasado. "¿Derivaciones? De eso no se habla, porque puede generar un efecto llamada, obviamente", asumió el delegado del Gobierno en las islas. Canarias no sería "un puente"para llegar a España, apuntó. Con la llave prácticamente echada, miles de migrantes permanecen bloqueados en las islas, en centros de acogida improvisados y al límite, a pesar de existir plazas suficientes para atenderles en el resto del territorio español. Según los datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, un 45% de los recursos de acogida peninsulares se encuentra disponible. Pero no para ellos.

Mientras, en las islas, la acogida continúa marcada por la improvisación, con soluciones temporales. En una cancha de la localidad turística de Maspalomas (Gran Canaria), el maliense Soungalo pasa el tiempo jugando al fútbol con los dos amigos con los que se embarcó en un cayuco el mes pasado desde Senegal. Es uno de los cerca de 3.000 migrantes acogidos en hoteles cerrados por la pandemia, la respuesta de emergencia adoptada por Inclusión ante la infructuosa búsqueda de plazas de acogida estables. Durante el estado de alarma, las personas arribadas en patera fueron trasladadas a polideportivos, centros escolares y residencias estudiantiles, pero la reapertura de estos espacios con el inicio del curso escolar forzó su desalojo. El gobierno optó entonces por su derivación a habitaciones hoteleras, manteniendo cerradas sus zonas comunes. "Desplegando temporalmente plazas hoteleras hemos contribuido a activar un sector golpeado por la crisis del COVID-19", ha defendido la secretaria de Estado de Migraciones Hana Jalloul.

Soungalo aprecia las buenas condiciones del hotel Vista Oasis, donde se encuentra alojado desde hace poco menos de un mes, pero no quiere quedarse aquí. Él quiere llegar cuanto antes a la "gran España", como muchos malienses llaman a la península, y conseguir un trabajo. El joven, de 24 años, asegura haber huido a Bamako en 2018 junto a dos amigos de la infancia de Kulikoró, su ciudad natal, localidad de fuerte presencia yihadista, donde se ubica la principal base en la que están desplegadas las tropas españolas en Mali. "Teníamos miedo de los rebeldes, a veces iban a atacar los pueblos con armas", cuenta el maliense sentado en un banco frente la cancha donde juegan otros compañeros. La situación de conflicto que vive el país se sumó a las prolongadas sequías de la zona: "Hay muchas razones. La gente vive de la agricultura en la zona donde vivimos, pero hay muy poca agua, no se puede cultivar, y por eso no teníamos la suficiente comida. Todo es un problema", describe el hombre.

"Nadie nos habló del asilo al llegar a Canarias"

Quieren pedir asilo, pero aún no han formalizado su solicitud desde su desembarco en el puerto de Arguineguín el pasado 15 de septiembre, cuando el plazo oficial para solicitar protección finaliza un mes después de su entrada al país. A su llegada, asegura, nadie le informó de su derecho a solicitarlo: "Allí nadie nos ha dicho nada, en el hotel una mujer de Cruz Roja nos informó y vamos a pedirlo". La falta de información sobre protección internacional durante sus primeros días en España aumenta las posibilidades de acabar encerrados en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), reabiertos a finales de septiembre, desde donde corren el riesgo de ser deportados por Interior a Mauritania, en caso de haber pasado por el país en su ruta migratoria, desde donde pueden ser deportados a Mali, a pesar del conflicto.

"Se podría evitar si el empleado público, el policía, el juez, todos y cada uno de ellos, desempeñasen su función de una manera cabal. Después de decir, buenos días, tendrían que explicarle los derechos la ley de asilo. No hay que esperar a que lleguen el CIE", explica a elDiario.es el juez de control del CIE de Barranco Seco (Gran Canaria), quien se vio empujado a principios de mes a entrar en el centro a informar a 30 malienses de su derecho a pedir protección internacional. Todos ellos solicitaron asilo y han quedado en libertad.

La intensificación del flujo migratorio en las islas, con un aumento más pronunciado de las llegadas de pateras desde agosto, unido al bloqueo de los migrantes en las islas y la falta de una red estable de acogida aumenta la sensación de emergencia entre parte de la población local. Varios trabajadores humanitarios coinciden en su percepción del incremento del rechazo social hacia la inmigración en Gran Canaria. "Rechazo ya hay. La gente se subleva. Cuando entramos en el pueblo con la unidad móvil nos gritan e insultan por ayudarles", comenta María Encarnación Adai, voluntaria de Cruz Roja en el puerto de Arguineguín. "La mayoría de gente no odia al migrante, pero hay un rechazo porque ellos también son pobres, no tienen trabajo y perciben que los recursos públicos son para los migrantes", sostiene Teodoro Bondyale Oko, de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias.

El bloqueo de los migrantes en las islas y algunas decisiones de emergencia derivadas de la falta de una red de acogida firme, como la derivación de migrantes a hoteles o la acumulación de cientos de personas en el puerto de Arguineguín, aumenta el riesgo de proyectar una imagen de crisis que no se corresponde con las cifras de llegadas totales al conjunto de España, que continúan siendo un 8% más bajas que en el mismo periodo del año pasado. Durante la visita de Escrivá a un colegio de Las Palmas cerrado hace dos años donde el Ministerio pretende crear un centro de acogida permanente de migrantes en un colegio cerrado hace dos años, los vecinos del barrio le recibieron entre gritos racistas de rechazo a la recepción de migrantes en ese espacio, localizado en un barrio deprimido con altos porcentajes de desempleo y escasas instalaciones públicas.

En el bar "El Lasso", una foto del Colegio León decora sus paredes. "Me da pena que se use para eso. Hace dos años los vecinos se movilizaron por el cierre del colegio, nos dijeron que lo arreglarían, y ahora lo abren para traer inmigrantes", sostiene un vecino del barrio, que estudió en ese centro educativo hace años. "En el barrio no hay nada, pasa un autobús cada hora, no hay canchas de deporte... nosotros nos colábamos en el mismo colegio para jugar", sostiene el hombre. En las calles cercanas, una mujer se muestra en contra de las protestas contra la apertura del centro de acogida: "Si aquí no hay muchos niños y estaba cerrado, no entiendo el problema de que acoja migrantes", sostiene, con un bebé entre sus brazos.

En una visita a Canarias para conocer de primera mano la situación de la frontera sur, los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manuel Pineda han presentado esta semana una alternativa a la propuesta de Pacto de Migración y Asilo presentada por la Comisión europea en septiembre, con el objetivo de frenar el discurso de la extrema derecha. Para la formación, la imposición de cuotas de distribución de refugiados, el apoyo a territorios de acogida y el favorecimiento de la libertad de tránsito de los migrantes por los distintos Estados miembros son claves para luchar contra el rechazo a la inmigración, impulsado, a su juicio, por la sobredimensión de las cifras de llegadas irregulares a la UE con la concentración de los recién llegados en determinados países o regiones.

Frente a las canchas de Maspalomas, Soungalo recuerda su viaje. Después de llegar a la capital del país, no fue fácil encontrar un contacto para atravesar el Atlántico de forma clandestina, confiesa. Dos años después, a través de un conocido de un primo suyo, se desplazaron en autobús a la costa de Senegal, donde embarcó hacia las islas junto a 43 personas. Asegura que pagaron 200.000 CFA (305 euros), un precio más económico de los mencionados por otros migrantes, especialmente si parten del Sáhara Occidental. Pasaron seis días en el mar, en un cayuco donde apenas podían moverse, haciendo sus necesidades encima, sin comida suficiente y con el agua justa. "Fue duro. Durante la noche había muchas olas y comíamos galletas, y no era suficiente. Llegué muy cansado", describe el maliense. Se toca sus brazos y sus piernas para describir las ampollas con las que pisó tierra tras su rescate por Salvamento Marítimo.

Exhausto, con la piel dolorida, y la angustia de seis días de travesía, pasaron las siguientes nueve noches en el puerto de Arguineguín, según su relato. No se queja. Las condiciones, dice, eran "pasables". En el interior de aquellos cayucos amarrados en el muelle, una sandalia, un pequeño chaleco salvavidas, un plato de plástico, una mochila abandonada conforman los restos de días peores, esos a los que tanto se aferran para afrontar el camino que aún tienen por delante.