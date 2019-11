Una "acampada global" denunciará en Madrid la situación de las personas sin hogar: "Necesitamos dar un grito"

En torno a 1.000 millones de personas viven en situación de exclusión residencial y más de 100 millones no tienen acceso a una vivienda, según datos de la ONU. Para apoyar a las personas sin hogar, una multitud dormirá al raso el próximo 7 de diciembre en el emblemático espacio madrileño de Matadero, como parte de una acampada global para visibilizar y concienciar sobre esta problemática de forma simultánea en más de 50 ciudades.

"Son dos los objetivos principales: reunir a 50.000 participantes y recaudar 50 millones de dólares para la causa", explica José Manuel Caballol, director general de Hogar Sí, la ONG que impulsa por primera vez en España 'The World's Big Sleep Out' o 'La noche sin hogar', una iniciativa creada por la ONG escocesa Social Bite y avalada internacionalmente por Unicef, Fundación Malala y el Institute of Global Homelessness (IGH). "El desafío es conseguir accionar una palanca de cambio que vaya más allá del 7 de diciembre, y que sitúe al fenómeno del sinhogarismo en el centro de atención", prosigue. "Es un reto que busca trasladar esta problemática a todas las esferas sociales, empresariales y políticas".

En España, los datos del INE cifran en casi 23.000 las personas sin hogar, aunque Hogar Sí eleva el número a 31.000, señalando que son 23.000 quienes acuden a albergues y 8.000 quienes viven en la calle sin acceder a recursos. Como posible solución a esta realidad, Caballol alude a la metodología 'Housing first', que ofrece una alternativa habitacional en entornos comunitarios y ha tenido éxito en países como Finlandia.

Aunque las personas sin hogar vayan a ser "parte fundamental del evento", no está previsto que participen de forma pública, solamente a título individual. "No vamos a generar un proceso de testimonios, pero sí que proyectaremos material gráfico de personas que ya han superado esta situación en distintos lugares de España, y que nos contarán sus impresiones desde un punto de vista positivo", indica el director de Hogar Sí.

De EEUU a la India para apoyar el acceso a la vivienda

Ciudades tan dispares como Nueva York, Manila, Brisbane o Nueva Delhi acogerán esta acampada que se organizó por primera vez durante 2017 en Edimburgo, y que ahora toma carácter global. Para participar, es necesario adquirir un pase que cuesta 30 euros, aunque también es posible donar directamente en la página web. "El 50% se destinará a un proyecto internacional con refugiados de Unicef y Malala Fundation, y la otra mitad a respuestas para personas sin hogar en Madrid a través de Hogar Sí".

Artistas como Helen Mirren o Will Smith apoyarán el evento en otros países; en España actuarán músicos como Andrés Suárez, Marlango, Despistaos, Neuman, Mika Makovski, Depedro o Isma Romero, y también participarán actores como Miguel Ángez Muñoz y Elena Ballesteros, y periodistas como Jalis de la Serna y Helena Resano, quien será la conductora del evento. "Siempre había tenido la sensación de que era como una especie de lacra, algo que había que ocultar, así parecía que desaparecía el problema", afirma Dani, integrante del grupo Despistaos. "Creo que es lo contrario, se tiene que visualizar, entre todos podemos intentar erradicarlo, solo hace falta poner un poco de voluntad y sobre todo que las instituciones se mojen".

El evento comenzará sobre las 7 de la tarde y contará con diferentes actuaciones hasta las 12 de la noche, hora en la que "se leerá un cuento de buenas noches" y comenzará propiamente la noche al raso, para la que se repartirá una manta de supervivencia. "El 7 de diciembre es una gran oportunidad para ponernos en el lugar de todas aquellas personas que ante nuestros ojos son invisibles", señala la presentadora Helena Resano. Para concienciar sobre el sinhogarismo ante la sociedad y las instituciones, dice, "necesitamos dar un grito".