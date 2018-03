El PSOE desempolva el voto útil contra "la falsa izquierda que sólo sirve para dividir y dar alas a la derecha"

Barberá no va a la comisión sobre el PP, que ve "políticamente intencionada"

Imagínese que ha robado usted una gallina y su abogado le dice que no se preocupe, que como hay elecciones nadie le va a acusar a usted de haber robado una gallina. Ahora sustituya "gallina" por la cantidad de euros que se le ocurra y añada a lo de "robar" la preposición "presuntamente". Piense en Rita Barberá y enseguida entenderá de qué estamos hablando.

La exalcaldesa de Valencia se está beneficiando de una norma no escrita en el Tribunal Supremo: no iniciar causas por casos de corrupción contra políticos en periodo electoral. Si Rajoy no hubiese blindado a Barberá en la Diputación Permanente del Senado su suerte hubiera sido otra y, con toda probabilidad, tendría sitio en la fila diseñada por el juez que ya ha llamado a declarar como investigados a casi todo el grupo municipal que dirigió la gran amiga del presidente en funciones.

La campaña electoral no está brillando por sus referencias a la corrupción. Los últimos sondeos, incluido el que publica eldiario.es, plantean la posibilidad de que Rajoy obtenga ahora mejor resultado que en diciembre. Las últimas revelaciones sobre la trama Púnica o los datos que han ido llegando de Valencia parecen no afectar a un votante al que ya le duele lo mismo ocho que 80.