El PP amenaza con hacer oposición a sus propios Presupuestos pactados con el PNV

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado este domingo que el partido presentará en el Senado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que considere "oportunas", y no ha descartado que estas puedan afectar a acuerdos presupuestarios alcanzados con el PNV.

Levy ha realizado estas declaraciones a los medios en la sede nacional del PP, en la víspera de la semana en la que el proyecto presupuestario de 2018 afronta en el Senado el debate de cinco vetos presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís.

La vicesecretaria ha justificado la presentación de enmiendas, algo que fuentes del PP habían descartado el pasado viernes tras prosperar la moción de censura, alegando que el PP está preocupado por el futuro de España y es un partido "serio y responsable".

A la pregunta de si el PP enmendará acuerdos presupuestarios pactados con el PNV, partido cuyo voto permitió el pasado viernes que prosperase la moción de censura contra Mariano Rajoy, Levy ha recalcado que el plazo de enmiendas está abierto y el PP tiene mayoría absoluta en la cámara alta.

"Los que son responsables de haber firmado esa moción de censura también son responsables de asumir las responsabilidades de la política que el señor Sánchez conlleve", ha recalcado Levy en su respuesta.

Vetos de los aliados de Sánchez en la moción

A diferencia del PSOE, sus aliados en la moción de censura sí discutirán sus vetos y entienden que, aunque la situación política haya cambiado con la moción, las cuentas siguen siendo las del PP y son "negativas" para España.

Para Unidos Podemos estas "no son las cuentas que necesita el país" y lamentan que no sirven para mejorar el bienestar ni para reducir la desigualdad. Tras respaldar a Sánchez en el Congreso, el senador 'morado' Ferrán Martínez avisa que el cambio que se ha materializado esta mañana no debe limitarse solo al Gobierno sino también debe servir para hacer "políticas diferentes".

Mientras, Compromís defiende que los Presupuestos son "malos", "como los eran antes", señala el senador Carles Mulet, quien denuncia que no haya incluido enmiendas que considera "vitales" para la Comunidad Valenciana.

En Bildu justifican la enmienda a la totalidad en que las cuentas siguen siendo "antisociales e insolidarias". "Independientemente de la situación política, mantenemos que los presupuestos no son buenos para Euskadi ni para el resto del Estado", ha explicado el senador Jon Iñárritu.