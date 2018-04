El comité de Productos Tubulares recibe con "cautela" la retirada del ERE

El comité de empresa de Productos Tubulares ha recibido “con cautela” la retirada del ERE que recogía el despido de 157 trabajadores al no haber logrado “ningún compromiso” de la dirección para no presentar medidas similares en el futuro.

Fuentes del comité de empresa han señalado a Efe que se mantiene la huelga indefinida y el resto de movilizaciones previstas hasta que los trabajadores “se posicionen respecto a cual es el camino a seguir” en la asamblea que se celebrará mañana a las 18.00 horas.

Las mismas fuentes han indicado que el comité debe “hacer una análisis de la situación” que se presenta tras la retirada del ERE para trasladarlo a la asamblea general de trabajadores y que la plantilla en su conjunto decida “cuál va a ser nuestro planteamiento y nuestra hoja de ruta”.

Han señalado que la retirada del ERE, que incluía el despido de 157 trabajadores, una bajada salarial del 25% y el cierre de la acería, se ha recibido “con alegría pero con cautela” y que ha sido la “lucha” de los trabajadores la que ha propiciado el cambio de postura de la dirección.

Sin embargo, han asegurado que los trabajadores se mantienen “cautelosos porque sabemos que esto es una batalla, no la guerra, en tanto en cuanto no hemos adquirido ningún compromiso por parte de la dirección de que no nos pongan medidas iguales o parecidas en un futuro”.

Desde el comité se ha señalado que la dirección no les ha convocado a “ninguna negociación” tras haber retirado el ERE y se ha asegurado que, de cara a futuras reuniones con la dirección, se seguirá “la hoja de ruta” que definan los trabajadores en la asamblea de mañana.

En una nota, el sindicato ELA ha considerado que la “pelea iniciada el 8 de marzo”, cuando comenzó la huelga indefinida en Productos Tubulares, ha servido para “cambiar la hoja de ruta establecida", consistente en un plan "estratégico" cuyo "único contenido eran despidos, bajadas de salario y cierre de acería”.

Ha señalado que los trabajadores se mantienen “cautos y vigilantes” ante las posibles actuaciones de la dirección de la empresa y que hay que “analizar posibles escenarios a futuro para buscar que la empresa y las instituciones apuesten por la viabilidad” de Productos Tubulares.

CCOO ha destacado en otra nota que “tras 41 días de lucha” la plantilla “ha ganado la primera batalla” con la retirada del ERE y ha pedido “un plan industrial que garantice el futuro de la planta”, situada en una comarca, la Margen Izquierda, “duramente castigada por los efectos de la crisis”.