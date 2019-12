El líder del SAT rechaza admitir que injurió a Albert Rivera sobre el consumo de cocaína: "Solo era un chiste"

"No firmo, no voy a admitir algo que no he hecho". Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), explicaba así a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid su decisión de ir a juicio este jueves frente Albert Rivera. El exlíder de Ciudadanos demandó al sindicalista por un tuit de Reina que "expresa de manera clara y directa" que "consume cocaína", recoge el escrito de acusación. Pide para él una condena de 15.600 euros por injurias. Reina defiende que el comentario es "solo un chiste" amparado en "la libertad de expresión", por lo que ha rechazado el acuerdo prejudicial planteado esta mañana por la defensa de Rivera, con el que tenía que asumir la injuria y pedir perdón al catalán.

El origen del conflicto es un comentario publicado por Óscar Reina en su perfil de Twitter el 5 de febrero de 2018, en relación a los problemas de tráfico que en aquellos días se produjeron en varias carreteras de Barcelona, Madrid o la Comunidad Valencia debido al temporal de nieve.

"Información de última hora. Se acaban todos los atascos por el temporal, a las autopistas se les ha ocurrido una magnífica y gratuita idea: le han dado vía libre a @Albert_Rivera y a la compañía @CiudadanosCs para que se metan todo lo blanco por la nariz. Humor ante la corrupción", recoge el tuit.

Rivera se querelló contra Reina al considerar que la publicación tenía "carácter injurioso" porque "expresa de manera clara y directa" que el exdirigente de Cs "consume cocaína", como recoge el escrito de acusación al que ha tenido acceso eldiario.es.

El catalán acusó así al sindicalista de un delito de injurias con agravante de publicidad, por el que pide que se le condene a una multa de 14 meses con una cuota diaria de 30 euros más una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios que Rivera destinará a "obras sociales", según el escrito de acusación. En total, 15.600 euros.

Acuerdo prejudicial para pedir disculpas

Este jueves estaban citadas las partes para la celebración del juicio, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, en los que solo han entrado los abogados de Albert Rivera y Óscar Reina. El catalán –que dejó en noviembre la política– no ha acudido a los juzgados, mientras que el sindicalista andaluz ha permanecido en el exterior del edificio con una comitiva de unas 60 personas que han ido apoyarle.

"Hemos venido de Andalucía 54 personas en autobús, cada uno pagando su billete", ha destacado Reina, que también ha sido arropado por algunas personas que estaban ya en la capital, como el diputado de la CUP Albert Botran. El andaluz ha explicado su decisión de no entrar en los juzgados porque "aunque creo en la justicia, no creo en esta justicia corrupta".

A las puertas del juzgado y con su abogado (David Rodríguez) al otro lado del teléfono, Reina ha retransmitido el acuerdo prejudicial que le planteaba la defensa de Albert Rivera: asumir que había injuriado al exlíder de Ciudadanos, pedirle perdón, comprometerse a no volver a injuriarle y hacer pública toda esta disculpa.

Tras consultarlo con su madre y con su antecesor, Diego Cañamero, presentes en el exterior de los juzgados, Óscar Reina ha comunicado que no iba a aceptar el trato. "Es una tentación, porque retiran todo. Lo fácil es aceptar el pacto, pero no es lo correcto. Yo defiendo que no le injurié, era solo un chiste y además no cité ningún estupefaciente. No voy a decir ahora que sí le he injuriado", ha argumentado el secretario general del SAT, que ha recordado que ya ha expresado públicamente que con el "chiste" no tenía intención de "hacerle daño moral" a Rivera.

Por lo tanto, el juicio se ha celebrado esta mañana. "Han mantenido la petición de 13.600 euros de multa y los 3.000 euros de indemnización", ha explicado a la salida el abogado David Rodríguez. "Nosotros hemos pedido la absolución", ha añadido el letrado, que ha apuntado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado la libertad de expresión en casos similares de comentarios sobre políticos y representantes públicos.

Las personas que se han congregado para apoyar a Óscar Reina lo rodean a las afueras de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. L.O.

Reina: "Es una forma de amordazarnos"

El sindicalista ha expresado que espera una absolución, pero que es consciente de que la sentencia también puede ser en su contra. "Puede ser que nos condenen, pero hay que asumir todas las consecuencias", ha afirmado. En caso de condena, el secretario general del SAT ya ha anunciado que recurrirá. "Iremos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario".

En opinión de Reina, la demanda en su contra tiene la intención de atacarle por su actividad sindical, dado que hay multitud de mensajes similares en las redes sociales. Hay que recordar que Albert Rivera también denunció en 2015 a Juan Carlos Monedero por insinuar que consumía cocaína, aunque en este caso la denuncia acabó en un acuerdo por el que el fundador de Podemos pedía disculpas a Rivera.

"Este sistema tiene muchas formas de amordazarnos y una es perseguirnos por cada gesto que hagamos. Lo que claramente se hacía así no es juzgar lo que yo decía en esos 140 caracteres, lo que se está juzgando es lo que hacemos todos los días. Están enjuiziando las luchas por las causas justas, el activismo político, la disidencia ante un sistema injusto y perverso como es el capitalista", ha afirmado Reina.