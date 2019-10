Albert Rivera pide una condena de 15.600 euros para un sindicalista del SAT por un tuit que "expresa que consume cocaína"

Albert Rivera reclama un total de 15.600 euros al sindicalista Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), por un tuit que el presidente de Ciudadanos denuncia que se "expresa de manera clara y directa" que el político "consume cocaína", por lo que le acusa de un delito de injurias con agravante de publicidad. El Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid ya ha fijado la fecha del juicio, previsto para el próximo 12 de diciembre.

Reina publicó el comentario denunciado el 5 de febrero de 2018, en relación a los problemas de tráfico que en aquellos días se produjeron en varias carreteras de Barcelona, Madrid o la Comunidad Valencia debido al temporal de nieve.

"Información de última hora. Se acaban todos los atascos por el temporal, a las autopistas se les ha ocurrido una magnífica y gratuita idea: le han dado vía libre a @Albert_Rivera y a la compañía @CiudadanosCs para que se metan todo lo blanco por la nariz. Humor ante la corrupción", recoge el tuit.

Rivera se querelló contra Reina al considerar que la publicación tenía "carácter injurioso" porque "expresa de manera clara y directa" que el dirigente de Cs "consume cocaína", recoge la agencia EFE, que ha tenido acceso al escrito de acusación.

"Ataca su dignidad y fama", añade el letrado de Rivera en el documento, que recoge que "no cabe duda" de que el portavoz del SAT "publicó el mencionado comentario con perfecto conocimiento de su falsedad e intentando desacreditar la imagen y el honor" del político.

La defensa de Rivera también cita "la gravedad" que supone "la gran difusión" del mensaje en un perfil "con 3.094 seguidores" inserto en una red social con "más de 300 millones de usuarios".

Petición de 15.600 euros

Rivera acusa a Reina de un delito de injurias con la agravante de publicidad y solicita una condena de una multa de 14 meses con una cuota diaria de 30 euros más una indemnización de 3.000 euros por daños y perjuicios que destinará a "obras sociales", según han informado fuentes del caso a Efe. La defensa del sindicalista solicita su libre absolución.

Óscar Reina, a la izquierda, junto a su antecesor al frente del SAT, el exdiputado Diego Cañamero.

En cuanto a la Fiscalía, se apartó del procedimiento al considerar que, de acuerdo con el artículo 215.1 del Código Penal, se trata de un delito privado, mientras que el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "dirige un mandato al Ministerio Público de no ejercitar la acción penal" en este tipo de casos.

"¡15.600 euros por un tweet humorístico!", critica Óscar Reina un post publicado en Facebook, en el que informa de la fecha del juicio. "Mi defensa y yo consideramos que se me puede condenar por lo que diga, no por lo que se interprete de mis palabras. Realmente yo no nombro ese tipo de estupefaciente. Es verdad que se puede dar a entender, pero yo no cito en ningún momento esto", explica el portavoz del SAT a eldiario.es.

Reina subraya que su comentario no tuvo tanta publicidad: "Solo cinco retuits en el momento de la denuncia". En la actualidad, el comentario no ha sido eliminado, entre otros motivos, porque el sindicalista asegura que no tiene acceso a su cuenta. "Me la bloquearon y no lo podría borrar aunque quisiera", apunta. En el momento de la publicación de este artículo, el comentario contaba con seis retuits.

El portavoz del SAT considera que la denuncia del dirigente de Ciudadanos "es una persecusión, una caza de brujas. Sabe que soy de un sindicato alternativo, sus abogados saben quién soy", afirma Reina, que destaca que "hay muchos otros comentarios, incluso mucho más desagradables y fuertes" en Twitter que su "chiste". En cualquier caso, el sindicalista asegura que "no quería hacerle daño moral, porque no me imaginaba que este tuit fuera a llegar a este señor ni a su partido".

El líder de Ciudadanos también denunció en 2015 a Juan Carlos Monedero por insinuar que consumía cocaína, aunque finalmente la denuncia acabó en un acuerdo por el que el fundador de Podemos pedía disculpas a Rivera.