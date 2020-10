CaixaBank defiende prorrogar los préstamos ICO y sus períodos de carencia

Barcelona, 30 oct (EFE).- CaixaBank ha defendido este viernes la posibilidad de prorrogar tanto los créditos ICO como los periodos de carencia de estos préstamos dadas las nuevas restricciones de actividad forzadas por la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa, el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que este instrumento "ha funcionado muy bien, pero la realidad es que, desafortunadamente, las restricciones de actividad que afectan a algunos sectores se van a mantener, por lo que el sentido común hace pensar que será una buena herramienta que tengamos que alargar en el tiempo".

"A partir del segundo trimestre de 2021 no tendremos la normalidad completa. Todavía tardaremos tiempo en recuperarla en algunos sectores", ha argumentado Gortázar en la presentación de las cuentas de CaixaBank hasta septiembre.

No obstante, el primer ejecutivo del banco ha opinado que el sector empresarial "no solo necesita liquidez", sino también "otro tipos de ayudas", ya sean "en forma de capital" o con otros instrumentos", como ayudas directas en algunos casos, que no generen mayor endeudamiento a las empresas.

En cuanto a la propuesta del Gobierno, incluida en los presupuestos del Estado para 2021, de reducir de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a los planes de pensiones individuales que pueden desgravarse en el IRPF, ha asumido que ese cambio legal tendrá "un impacto en el corto plazo" para la banca.

"Esa parte del negocio sufrirá una ralentización", ha asegurado Gortázar, que ha añadido que aunque el Gobierno también ha dicho que quiere potenciar los planes de pensiones colectivos, esa medida aún "necesita trabajo hasta que pueda materializarse".