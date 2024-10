Claves de la huelga en el transporte y en los autobuses de viajeros que sobrevuela la Navidad y el Black Friday

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado varias jornadas de huelga en el sector del transporte. Unos paros previstos para varios días de octubre, noviembre y diciembre, momento en el que se convertirían en indefinidos, si no hay acuerdo antes. Detrás de este conflicto laboral está el intento de adelantar la edad de jubilación de los profesionales del sector.

De momento, no hay nada definitivo, porque el diálogo entre empresas, sindicatos y Gobierno no se ha cerrado.

Sin embargo, la movilización de las plantillas pone de relieve los problemas del sector, aunque en este caso la convocatoria es muy diferente a los últimos paros patronales que hace dos años bloquearon carreteras e impidieron el funcionamiento de la industria durante días. Analizamos en qué consiste esta movilización y quién está llamado a secundarla.

¿Quién está convocado a la huelga?

UGT y CCOO hacen un llamamiento a los profesionales del transporte, pero no a todos, aunque con muchos matices. Los sindicatos quieren movilizar a los trabajadores y trabajadoras del sector de mercancías, tanto aquellos que conducen camiones pesados, como otros de menor dimensión, como camionetas, incluidas las que llevan los pedidos a los domicilios.

Asimismo están llamados a la movilización los profesionales del sector del transporte de viajeros por carretera, que trabajen en vehículos de más de nueve plazas. Es decir, autobuses y minibuses. Por otro lado, están convocados los conductores del transporte público urbano de titularidad pública y los del sanitario, como las ambulancias.

De momento, quedan fuera de las jornadas de huelga de esta recta final del año los trabajadores de taxis y de vehículos de alquiler con conductor, los VTC. Tampoco los conductores de autobuses interurbanos.

Entre todos, los convocados superan con creces el medio millón de personas, porque según indicaron los sindicatos, estos son solo los que están ligados al transporte de mercancías. Hay que tener en cuenta que, en esa cifra, también hay un alto número de autónomos. Sin embargo, según los sindicatos, estos también están llamados a los paros porque las condiciones laborales –y los problemas para acceder a una jubilación anticipada– son los mismos.

¿Cuándo están previstos los paros?

Los sindicatos han convocado seis jornadas de huelga de 24 horas. Está prevista para el 28 de octubre, el 11, 28 y 29 de noviembre; y el 5 y 9 de diciembre. De esta forma, los paros coinciden con fechas clave para el comercio, en las que se disparan las compras, como el Black Friday, previsto para el 29 del mes que viene, aunque en los últimos años los descuentos se han prolongado durante varias jornadas. Además, también coincide con el puente de diciembre, con los viajes que conlleva.

Junto con esos días, la convocatoria que se ha depositado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) refleja una huelga indefinida a partir del 23 de diciembre, coincidiendo con Navidad.

¿Por qué se ha convocado la huelga?

Básicamente, para adelantar la edad de jubilación y hacer más fácil la salida de quienes llevan muchos años al volante.

La reclamación principal de estas jornadas de huelga es la jubilación anticipada de las personas conductoras, que pasa por la aplicación de coeficientes reductores por la “penosidad y peligrosidad de la profesión”, según recalcaron los representantes de los trabajadores. Condiciones que, apuntan, suponen un riesgo no solo para estos empleados, sino también para terceros. Los sindicatos recalcan que se trata de profesionales que ya “pagan seis veces más que otros trabajadores en su cotización en lo que se refiere a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

También reclaman que se contemple, por convenio, una jubilación parcial voluntaria con contrato de relevo para los conductores. Estos acumularían un porcentaje de horas que trabajaría otra persona, más joven. Eso, aseguran, sería una solución provisional hasta que se fueran acumulando coeficientes reductores. Además, creen que facilitaría el relevo y la entrada de personas más jóvenes en un sector donde las empresas llevan años diciendo que hacen falta más trabajadores.

CCOO y UGT también denuncian la inmovilidad de las patronales del sector a la hora de escuchar sus demandas y que tampoco han encontrado respuesta por parte de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, critican que en los últimos meses han llegado al Congreso y al Senado iniciativas –por parte de grupos parlamentarios, que no mencionaron– para tratar de desbloquear la situación, que tampoco han tenido desarrollo.

¿No habían pactado los sindicatos y el Gobierno las jubilaciones anticipadas por penosidad?

Sí, el motivo de la huelga ha sorprendido porque las centrales sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal pactaron con el Ministerio de Seguridad Social la última reforma de pensiones hace solo unos meses, a finales de julio. En ella, se incluyó un nuevo procedimiento para acceder a las jubilaciones anticipadas por penosidad, que se desarrollará en un reglamento, además de la modificación de la jubilación parcial y el contrato relevo.

Fuentes del Ministerio recuerdan precisamente este acuerdo ante el anuncio del paro. “Se acaba de pactar con los interlocutores un procedimiento para establecer los coeficientes reductores para las ocupaciones especialmente penosas y peligrosas en base a indicadores objetivos. Y estamos trabajando para desarrollarlo reglamentariamente”.

Los convocantes, el sector del Transporte en CCOO y UGT, han defendido este lunes que su paro “no es contradictorio” con el acuerdo de sus organizaciones confederales. “No hay contradicción entre los acuerdos con el Gobierno y esta convocatoria de huelga”, aseguraron. No la hay porque son acuerdos que “aún se tienen que desarrollar” y que no se han trasladado a la realidad del sector del transporte. “Mientras que no se publique el real decreto, no sirve de nada”, ahondaron. Lo que buscan, repitieron, “es un acuerdo con las patronales” que facilite las jubilaciones.

¿En qué se diferencia esta huelga de los paros de los transportistas?

Es el mismo sector, pero se trata de movilizaciones muy diferentes. Ahora están llamados a la huelga los trabajadores por cuenta ajena, ya sea para empresas de transporte de mercancías como de viajeros. Sin embargo, en un sector tan diverso como este, donde hay conductores de camiones, de ambulancias o de furgonetas, hay un alto porcentaje de autónomos –que los sindicatos no aclararon– a los que también se lanza la invitación para que se sumen a las movilizaciones. De hecho, hacen “un llamamiento a todas las personas trabajadoras del transporte por carretera y a todas sus organizaciones para lograr que la huelga sea un éxito y alcanzar los objetivos que la motivan”.

En los últimos años se han vivido paros patronales, convocados por organizaciones empresariales, aunque también había profesionales autónomos. De hecho, en las movilizaciones de marzo de 2022 quedó patente la multitud de sensibilidades dentro del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Este es la voz oficial del sector empresarial del transporte y el que se reúne con el Ministerio, pero dentro de él había organizaciones que formalmente no respaldaron los paros pero que, de facto, los hicieron.

Además, en esos paros quedó patente el foco político con la aparición de Manuel Hernández como autoproclamado representante del sector, que volvió a intentar los paros el pasado febrero, pero fracasó por el escaso respaldo.

¿Hay posibilidades de que se desconvoque la huelga?

Sí, los representantes sindicales repitieron varias veces durante la rueda de prensa en la que convocaron los paros que la negociación sigue abierta, que se busca un cambio de actitud tanto por las patronales del sector del transporte, como del Gobierno, para que acelere con los cambios que facilitarán la jubilación anticipada.

“Continuamos trabajando. Nuestro objetivo no es la huelga, es la negociación”, recalcaron los sindicatos. De momento, tampoco hay previstas manifestaciones o movilizaciones en grandes ciudades, aunque tampoco se descartan si la negociación no da frutos.