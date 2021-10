Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos para recuperar los turistas

Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El jefe del servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Germas Trias y director de Irsicaixa, Bonaventura Clotet, ha abogado por el uso de la mascarilla, la vacunación y los nuevos fármacos creados y en desarrollo como claves para la recuperación del turismo en España.

Clotet ha participado este jueves en el foro BTM de Lloret de Mar (Girona), organizado por la Fundación Climent Guitart, la Agencia EFE y la Agencia Catalana de Turismo, y, entre empresarios del sector turístico, ha advertido de que la pandemia "no está derrotada, está controlada".

Su petición, "ahora que se han vuelto a abrir todos los actos casi como antes", es que se siga utilizando la mascarilla "con cierto rigor".

Bonaventura Clotet, una de las voces más autorizadas en España en este ámbito sanitario, ha recordado la necesidad de que el visitante tenga confianza en el destino turístico y ha insistido en que ese elemento ayudará "a que todos los rebotes que haya, que van a ser menores, estén menos diseminados".

Clotet entiende también la vacunación como clave, y aventura que "los mayores de 65 años se tendrán que ir revacunando", aunque invita a no ir "muy deprisa y querer recuperar todo lo perdido en dos días".

Los nuevos fármacos proporcionarán tratamientos, según ha detallado, en el plazo de un año "y el turista sabrá que viene de vacaciones y que vaya donde vaya habrá una sanidad de lujo".

También ha defendido el pasaporte covid, que ha calificado de "muy útil siempre que se genere conocimiento de su caducidad, como el carné de conducir".

Junto a Bonaventura Clotet ha compartido mesa el vicepresidente de la Asociación Catalana de Agencias de Viaje Especializadas (ACAVe), Jordi Martí, quien ha coincidido en que el sistema sanitario ha sido siempre "un valor competitivo" para el sector turístico.

Tras explicar que, desde las empresas de esa industria "no se acaba de entender la no homologación de las vacunas rusa y china", ha asegurado que, en el momento actual, "la gente se muere de ganas de viajar" y ha pronosticado que "2022 no será 2019, pero será una buena temporada".

La mesa ha sido moderada por el director de EFESalud, Javier Tovar, quien ha subrayado que "la seguridad sanitaria será una cuestión estratégica" en este sector económico, aunque ha puntualizado que "siempre ha sido muy importante para el turismo".